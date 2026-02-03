Düzce’de TOKİ kurası için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kent genelinde inşa edilecek 2 bin 470 sosyal konutun hak sahipleri, 4 Şubat’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Düzce merkez başta olmak üzere Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde TOKİ kazananlar tam isim listesi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.
TOKİ Düzce kura çekilişi sonuçları isim listesi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Düzce kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Düzce TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE
Düzce TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Düzce TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.
Düzce'de hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Düzce'de kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
DÜZCE MERKEZ 1300
DÜZCE AKÇAKOCA 250
DÜZCE CUMAYERİ 200
DÜZCE ÇİLİMLİ 180
DÜZCE GÖLYAKA 100
DÜZCE GÜMÜŞOVA 200
DÜZCE KAYNAŞLI 150
DÜZCE YIĞILCA 90
Düzce'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Düzce'de fiyatlar şu şekilde:
Düzce'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Düzce'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Düzce'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.