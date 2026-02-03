Yeni Şafak
TOKİ Düzce kura sonuçları: 500 bin konut Düzce TOKİ kazananlar isim listesi sorgulama ekranı

17:363/02/2026, الثلاثاء
G: 3/02/2026, الثلاثاء
Düzce’de TOKİ kurası için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kent genelinde inşa edilecek 2 bin 470 sosyal konutun hak sahipleri, 4 Şubat’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Düzce merkez başta olmak üzere Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde TOKİ kazananlar tam isim listesi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce etabında kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 4 Şubat Çarşamba günü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 2 bin 470 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Düzce kura sonuçları, kura sonrası e-Devlet üzerinden veya TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuç ekranında Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerine ait TOKİ kura sonuçları isim listesi de görüntülenebilecek.

TOKİ Düzce kura çekilişi sonuçları isim listesi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Düzce kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Düzce TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE


Düzce TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Düzce TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.


TOKİ Düzce kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Düzce'de hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Düzce'de kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

DÜZCE MERKEZ 1300

DÜZCE AKÇAKOCA 250

DÜZCE CUMAYERİ 200

DÜZCE ÇİLİMLİ 180

DÜZCE GÖLYAKA 100

DÜZCE GÜMÜŞOVA 200

DÜZCE KAYNAŞLI 150

DÜZCE YIĞILCA 90

Düzce'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Düzce'de fiyatlar şu şekilde:

Düzce'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Düzce'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Düzce'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

