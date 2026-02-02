Emekliye promosyon yarışı büyüdü: 2026 Şubat ayında emekli promosyonu ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur için bankaların güncel rakamları

Bankaların Şubat 2026 emekli promosyon teklifleri netleşmeye başladı. Maaş taşıma işlemiyle yüksek promosyon almak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri için promosyon tutarları kamu ve özel bankalarda farklı seviyelere çıktı. Ziraat, VakıfBank ve Halkbank 12 bin TL’ye kadar ödeme sunarken, özel bankalar ek ödül paketleriyle toplam promosyonu 28-30 bin TL bandına taşıdı. Peki emekliler için en avantajlı promosyon hangi bankada? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli maaş promosyonları...

1 /10 Türkiye’de emekli promosyon yarışında Şubat ayı kampanyaları öne çıktı. Maaşını başka bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon almak isteyen SGK emeklileri; Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, İş Bankası, Akbank, TEB, VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi bankaların güncel tekliflerini araştırıyor. Kampanyalar hem doğrudan nakit promosyon hem de kart harcaması, fatura talimatı, sigorta gibi ek şartlarla yükselen ödül paketleri üzerinden şekilleniyor.

2 /10 Garanti BBVA promosyonu (Şubat 2026 kampanyası) Garanti BBVA, 1–28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyanlara toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında 15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanında, Bonus/Paracard harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi kalemlerle ek ödül imkânı yer alıyor.

3 /10 DenizBank emekli promosyonu (Mart 2026’ya kadar geçerli) DenizBank’ta 30 Ekim 2025 - 31 Mart 2026 döneminde yeni hesap açarak 3 yıl maaş taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon uygulanıyor. Ayrıca kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı gibi koşulları sağlayanlara maaş seviyesine göre 15.000 TL’ye kadar ek promosyon fırsatı sunuluyor. Taşıma işlemleri MobilDeniz ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

4 /10 Akbank promosyonu (30 bin TL’ye kadar) Akbank, SGK emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen müşterilere toplamda 30.000 TL’ye varan ödeme fırsatı sağlıyor. Bu pakette 15.000 TL’ye kadar promosyonun yanı sıra, 15.000 TL’ye kadar nakit ödül yer alıyor.

5 /10 ING emekli promosyonu (28 bin TL’ye kadar) ING, SGK kapsamındaki emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon veriyor. Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam promosyon miktarının 28.000 TL seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor.



6 /10 TEB emekli promosyonu (21 bin TL’ye kadar) TEB, maaşını bankaya taşıyıp 36 ay süreyle taahhüt veren emeklilere toplam 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Bu tutar, 12.000 TL’ye kadar ana promosyon ile 9.000 TL ek promosyonun birleşmesinden oluşuyor.



7 /10 Ziraat Bankası emekli promosyonu (12 bin TL’ye kadar) Kamu bankası Ziraat Bankası, SGK emeklilerine maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. En yüksek promosyon; 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL olarak uygulanıyor. Başvurular şube, internet/mobil bankacılık, ATM ve SMS kanalıyla alınabiliyor.

8 /10 Halkbank emekli promosyonu (12 bin TL’ye kadar) Halkbank’ta 3 yıl maaş taahhüdü veren SGK emeklileri için promosyon tutarı maaş seviyesine göre 8.000 TL’den başlayıp 12.000 TL’ye kadar yükseliyor. 20.000 TL ve üzeri maaş grubuna 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

9 /10 VakıfBank emekli promosyonu (30 bin TL’ye varan kazanım) VakıfBank, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanında, Troy Emekli Kredi Kartı üzerinden 9 ayda toplam 18.000 TL’ye varan ek kazanım imkânı sunuyor. Kampanya, 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 döneminde maaşını VakıfBank’a taşıyan veya ilk maaş bankası VakıfBank olan yeni emeklileri kapsıyor.