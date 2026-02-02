Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği "On Ayın Sultanı" Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2026 yılında Ramazan ayının ne zamana denk geldiği, ilk orucun hangi gün tutulacağı ve Ramazan Bayramı tarihleri, ibadetlerini planlamak isteyen vatandaşlar tarafından şimdiden araştırılıyor. Bu yıl ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İşte 2026 Diyanet takvimine göre ilk oruç, ilk iftar, ilk sahur tarihi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini günler takvimine göre, 2026 yılı Ramazan ayı bahar aylarına denk gelerek manevi iklimiyle gönülleri ferahlatacak. İşte ilk sahur, ilk iftar tarihi ve oruç ibadetine dair bilinmesi gereken tüm detaylar.
Manevi Huzur Mevsimi Şubat’ta Başlıyor: Ramazan Ne Zaman?
2026 İmsakiyesi Yayında On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2026 yılında kışın serinliğini manevi bir sıcaklıkla buluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece ilk sahur heyecanı yaşanacak ve Müslümanlar 19 Şubat Perşembe günü yılın ilk orucuna niyet edecek. Toplamda 29 gün sürecek olan bu mübarek ayın il il iftar ve sahur vakitlerini içeren 2026 imsakiyesi, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar için dijital platformlarda erişime açıldı.
2026 RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Bu tarihte son oruç tutulacak, ardından Ramazan Bayramı başlayacak.
İLK İMSAK NE ZAMAN 2026?
Ramazan ayı içerisinde ilk imsak İstanbul'da 06:22, Ankara'da 06:06, İzmir'de 06:29'da, Antalya'da 06:15, Bursa'da 06:21'de başlayacak.
İLK İFTAR NE ZAMAN 2026?
Ramazan ayı içerisinde ilk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. İstanbul'da ilk iftar 18:49, Ankara'da 18:35, Bursa'da 18:50, Çanakkale'de 19:01, Ağrı'da 17:55, Iğdır'da 17:51, İzmir'de ise 19:00'da açılacak.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü başlıyor. Toplamda üç gün sürecek olan bayram, hafta sonu ile birleşerek vatandaşlara uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.
Bayram Günü
Tarih
Gün
Ramazan Bayramı 1. Gün
20 Mart 2026
Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün
21 Mart 2026
Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
22 Mart 2026
Pazar
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, 19 Mart Perşembe günü (arefe – yarım gün) başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle toplamda 3,5 günlük bir resmi tatil süreci oluşacak. Bu durum, şehir dışı planları yapmak isteyen vatandaşlar için avantaj sağlarken, tatil ve seyahat planlarının da erkenden yapılmasına olanak tanıyor. Bayram süresince aile ziyaretleri yapılacak, bayram namazı ile birlikte Ramazan ayının manevi atmosferi bayram coşkusuyla taçlanacak.
ORUÇ İBADETİNİN ÖNEMİ
İslam'ın beş şartından biri olan Oruç ibadeti bir ay boyunca Ramazan ayı içerisinde tutuluyor. Terim olarak oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer‘an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder.
SAHUR VE İFTAR İÇİN İPUÇLARI
Ramazan ayını hem bedenen hem de ruhen sağlıklı geçirmek için doğru beslenme stratejileri büyük önem taşır. Sahurda tüketilen besinlerin gün boyu tokluk hissi sağlaması, iftarda ise mideyi yormayacak hafif seçimler yapılması önerilir.
"Ramazan ayı, sadece fiziksel bir açlık süreci değil; aynı zamanda sabır, şükür ve yardımlaşma duygularının zirveye ulaştığı bir arınma dönemidir."
Sahurda Tok Tutan Besinler: Sahur sofralarında protein ağırlıklı beslenmek, gün içindeki enerji kaybını minimize eder. Yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynaklarının yanı sıra tam tahıllı ekmekler ve ceviz, badem gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu ve baharatlı gıdalardan kaçınmak, gün içindeki susuzluk hissini azaltacaktır.
İftarda Mide Sağlığını Koruma
Uzun süreli açlığın ardından iftarı su ve hurma ile açmak, kan şekerini dengeli bir şekilde yükseltir. Ana yemeğe geçmeden önce içilecek bir kase ılık çorba, mideyi sindirime hazırlar. İftardan sonra yapılacak kısa yürüyüşler ise sindirim sistemini destekleyerek olası şişkinliklerin önüne geçer.
RAMAZAN İLE İLGİLİ HADİSLER
Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (SAV) şöyle dua ederdi:
"Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!"
(Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır."
(Nesâî, Sıyâm, 5)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir."
(Tirmizî, Savm, 1)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilâli görmedikçe oruç tutmayın, yine (Şevval ayına ait) hilâli görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın)."
(Müslim, Sıyâm, 6)
Peygamber (sas) insanların en cömerti idi. En cömert olduğu anlar ise Ramazan'da Cebrail (as)'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail (as) Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla Kur'ân'ı müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah (sav) hayırda, rahmet yüklü rüzgârdan daha cömertti.
(Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 1)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir."
(Müslim, Tahâret, 16)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Ramazan'ı yaşadığı hâlde günahlarını bağışlatamayan kimsenin burnu yerde sürünsün!"
(Tirmizî, Deavât, 100)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sas)'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır."
(Müslim, İmân, 21)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır."
(Buhârî, İmân, 28)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin."
(Buhârî, Savm, 2)
2026 RAMAZAN AYI TEBRİK VE KUTLAMA MESAJLARI
Dostlukların sevgi ile bezendiği bu Ramazan ayında kalplerinizin sevgi ile dolup taşmasını dilerim.
Kaseleriniz sıcak çorbalarla, kalpleriniz bu ayın rahmetiyle dolsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Bu mübarek Ramazan ayının huzurlu, mutlu, sağlıklı, sakin ve bereketli geçirmenizi dilerim.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan! Allah’ım bizleri bu mübarek aya ulaştırdığın için hamdolsun. Kalplerimiz iman dolsun. Ramazan ayımız mübarek olsun.
Bu mübarek Ramazan ayında Allah oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı bağışlasın.
Ellerin semaya, dillerin duaya, kalplerin Allah’a yöneldiği bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
Allah’ın yoluna ulaştırmayacak yollara sapmaktan koruyan Ramazan ayımız mübarek olsun.
Ramazan Ayının Manevi Önemi
Ramazan, İslam alemi için "On Bir Ayın Sultanı"dır. Onu bu kadar özel kılan temel unsurlar şunlardır:
Kur’an Ayı Olması: İnsanlığa rehber olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bu yüzden Ramazan, bilgiye ve hikmete yönelme ayıdır.
Empati ve Sosyal Dayanışma: "Aç olanın halinden anlamak" sadece bir söz değildir; Ramazan'da bu durum bizzat deneyimlenir. Zenginle fakiri aynı sofrada veya aynı açlık hissinde birleştirerek toplumsal adaleti ve şefkati pekiştirir.
Nefis Terbiyesi: Gün boyu en temel ihtiyaçlardan (yeme-içme) uzak durmak, insana iradesine hükmetmeyi öğretir. Bu, modern dünyadaki "anlık haz" bağımlılığına karşı en güçlü kalkandır.
Oruç kimlere farzdır?
Ergenlik çağına ulaşmış olan tüm Müslümanlar için Ramazan ayı içerisinde oruç tutulması gerekmektedir. Ancak akli sorunları bulunan ve bu nedenle de tedavi gören kişilerin Ramazan ayı içerisinde oruç tutmamasında bir sakınca bulunmamaktadır. Orucun farz olabilmesi adına üç şart bulunmaktadır. Bu şartlar ise; Müslüman olmak, akıllı olmak ve ergenlik çağına gelmiş bulunmak. Bu üç şartı sağlayan kişiler, özel durumları dışında oruç tutmakla yükümlüdür ve Ramazan ayına girilmesi ile oruç tutulması gerekmektedir.
Oruç tutma konusunda özellikle hasta olanlar ve tedavi altında bulunanlar istisna tutulmuştur. Sürekli yolculuk halinde olanlar için de yine oruç tutmak farz değildir. Ancak bu tür durumlarda orucun kaza edilmesi gerekmektedir. Hastaların sağlığına kavuşması, yolculuk yapan kişilerin ise yolculuklarının sona ermesinin ardından oruçlarını kaza etmesi, ibadetlerin yerine getirilmesi için yeterli olmaktadır. Bununla birlikte ergenlik çağına gelmeyen çocukların oruç tutması farz olmasa da oruç tutmaya alıştırılması dinen uygundur. Çocukların oruç ile tanışması, kısa süreler ile oruç tutmaya başlaması ileride daha kolay bir şekilde oruca alışmasını sağlar.
Lohusa olan ya da adet gören kadınların da yine bu özel durumları nedeniyle oruç tutması farz değildir. Özellikle bu hallerin devam ettiği günler boyunca oruç tutulması ve namaz kılınması dinen uygun değildir. Kılınan namazlar kaza edilmezse de tutulamayan oruçlar için oruç tutulması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak ibadetler ile Ramazan ayı içerisinde tüm Müslümanlar oruç tutarak şükür edebilme fırsatına sahip olmaktadır. Hiçbir şekilde oruç tutmaya uygun olmayan ve sağlık ya da yaşlılık gibi durumlar nedeniyle oruç tutmasına izin verilmeyenler ise fidye ödeyerek ibadetlerini bu şekilde yerine getirme imkânına sahiptir.