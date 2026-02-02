Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı: Suriye'den Gazze'ye kritik başlıklar masada

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kritik Kabine Toplantısı’na ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış siyasetine yön veren stratejik başlıklar, bölgesel gelişmeler ve ekonomi yönetimi kapsamlı bir şekilde analiz edilecek.

SURİYE

Toplantının öncelikli gündemi, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve sınır güvenliği olacak. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan politikaları ışığında, sahadaki askeri ve diplomatik durum mercek altına alınacak.

SDG ve Şam anlaşması

SDG ile Şam yönetimi arasında 18 Ocak’ta başlayıp 30 Ocak’ta nihai mutabakata varılan ve 10 Mart’ta imzalanan tam entegrasyon anlaşması değerlendirilecek.

Anlaşma uyarınca Haseke ve Kamışlı'da güvenliğin Şam'a bağlı birimlerce sağlanması, sınır kapılarının tek merkezden yönetilmesi ve SDG unsurlarının Suriye ordusuna bağlı tümenlere dahil edilmesi gibi maddeler masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki toplantıda, terörle mücadelede gelinen son aşama "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında ele alınacak.

MİT ve TSK'nın yakından takip ettiği PKK’nın silah bırakma eğilimleri ve sahadaki yansımaları incelenecek. Meclis çatısı altında yürütülen ortak rapor çalışmaları ve bu sürece ilişkin muhtemel yasal düzenlemeler kabine üyeleriyle paylaşılacak.

ABD İRAN GERİLİMİ

Toplantıda, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Türkiye’nin bölgedeki dengeleyici rolü üzerinde durulacak. Türkiye'nin askeri müdahalelere karşı diplomasi odaklı duruşu teyit edilecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul ziyareti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmelerinin sonuçları analiz edilecek.

GAZZE VE UKRAYNA

Küresel krizlerin bölgesel etkileri ve halkın refahını ilgilendiren ekonomik başlıklar da kabinenin diğer önemli maddelerini oluşturuyor:

Gazze : Kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların sürekliliği ve bölgenin yeniden inşasında Türkiye'nin üstleneceği roller görüşülecek.

Ukrayna-Rusya: Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin korunması ve Türkiye'nin arabuluculuk çabaları değerlendirilecek.





ENFLASYON

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere fiyat istikrarı, yatırım, istihdam ve sosyal dengeyi koruyan ekonomi politikalarındaki son veriler incelenecek.







