Atama kararları Resmi Gazete'de: İki ülkeye yeni büyükelçi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Malta nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu, Papua Yeni Gine nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan atandı. Aynı yayımla birlikte çeşitli devlet kurumlarında yeni görevlendirmeler yapılırken, 13 şehre yeni il müftüsü atanmasına ilişkin kararlar da Resmi Gazete’de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle: