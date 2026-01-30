AÖF 2025-2026 Eğitim Yılı Güz Dönemi final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulandı. Sınava katılan öğrenciler "AÖF Güz Dönemi Final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.17-18 Ocak 2026 AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu sınav sonuç sorgulama ekranı ve sonuçların açıklanacağı tarih haberimizde.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları, 17-18 Ocak tarihlerinde uygulandı. Üç oturumda düzenlen AÖF final sınavında her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.
2025-2026 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için merakla beklenen süreç sona erdi ve 2025-2026 Güz Dönemi Final Sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı.
2025-2026 AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek.
Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 iş günü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.
AÖF Başarı Notu Nasıl Hesaplanır?
AÖF başarı notu hesaplaması, öğrencilerin dönem içi ve dönem sonu performanslarına göre yapılır. Genel uygulamada:
Ara Sınav (Vize): %30
Final Sınavı: %70
Bazı derslerde ödev puanı da dikkate alınabilir. Bu oranlar ders bazında değişiklik gösterebildiğinden, en sağlıklı bilgiye AÖF öğrenci sistemi üzerinden erişilebilir. AÖF not hesaplama ekranı sayesinde öğrenciler tahmini başarı notlarını kolayca öğrenebilir.
AÖF Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşler?
AÖF final sınav sonuçları açıklandıktan sonra, öğrenciler sınav notlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz işlemleri, yine AÖF öğrenci sistemi üzerinden belirli bir süre içinde yapılabilir. Süresi geçmiş başvurular sistem tarafından kabul edilmez. Bu nedenle 2026 AÖF final sonuçları açıklandığında öğrencilerin notlarını dikkatle incelemesi ve varsa hatalar için zaman kaybetmeden işlem yapması önemlidir.