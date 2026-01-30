Bugün (30 Ocak) hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den il il güncel hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ocak 2026 Cuma günü için tüm bölgelere ait hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul'da yeni hafta karla karışık yağmur ve kar yağışı ile başlayacak. Yurt genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den 30 Ocak 2026 Cuma gününe güncel hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Birçok bölgede yer yer kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don beklenirken; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı. İşte 30 Ocak 2026 hava durumu...
Bugün (30 Ocak) hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van hariç diğer bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç) ile Çanakkale, Manisa, Denizli, Uşak, Tunceli, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Erzincan’ın güneyinde kuvvetli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı ise hafif kar yağışı beklendiğini bildirdi.
AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün rüzgarın güneyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması ve sıcaklıkların 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, aralıklı sağanak görülecek bugün 7-13, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu geçecek 31 Ocak Cumartesi 5-8, çok bulutlu, sağanak yağmurlu geçecek 1 Şubat Pazar ise 4-7 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.
Yurdun batısı ve iç kesimlerinde sağanak var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediyor.
Fırtına kuvvetli esecek
Rüzgârın; Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir çağrısı yaptı.
İL İL BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesmlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 11°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 16°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 12°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de (Burdur hariç) yer yer kuvvetli, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 1°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Tunceli çevreleri ile Erzincan’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -12°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS -18°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 0°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu