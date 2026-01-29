Emekli ikramiyesinde beklenen rakam ortaya çıktı! İşte konuşulan rakam: SSK BAĞKUR emeklisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

SGK'dan emekli maaşı alanlar, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlarla birlikte bu kişilerin hak sahipleri olan kişiler ikramiyeleri alacak. Dul ve yetim maaşı alanlar da aldıkları maaş yüzdesi kadar ikramiyeyi hak edecek.