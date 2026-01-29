Emekli ikramiyesinde beklenen rakam ortaya çıktı! İşte konuşulan rakam: SSK BAĞKUR emeklisi ne kadar, kaç TL ikramiye alacak?

Emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gözü Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelere çevrildi. 2026 yılı için ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, ödeme tarihleri de araştırılmaya başlandı.
“Emekli ikramiyesi artacak mı, ne kadar olacak?” sorusu, 2026 yılına girilmesiyle birlikte en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramiye tutarı ve ödeme takvimi gündemdeki yerini koruyor.
18 MİLYONA YAKIN EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR
18 milyona yakın emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına aktarılıyor.
KİMLER İKRAMİYE ALACAK?
SGK'dan emekli maaşı alanlar, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlarla birlikte bu kişilerin hak sahipleri olan kişiler ikramiyeleri alacak. Dul ve yetim maaşı alanlar da aldıkları maaş yüzdesi kadar ikramiyeyi hak edecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Emekli bayram ikramiyelerine yapılması planlanan artış için kulislerde iki farklı rakam öne çıkıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyelerin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında bir seviyeye yükseltilmesi seçenekleri üzerinde duruluyor.
HANGİ RAKAM DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR?
Kulis bilgilerine göre hükümet kanadında ağırlık kazanan seçenek 5 bin TL'lik artış yönünde. Bu rakamın hem bütçe dengeleri hem de emeklilerin beklentileri açısından daha dengeli bir formül olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
Bayram ikramiyelerine yapılacak artışa ilişkin nihai kararın, hazırlanan etki analizinin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor. Ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümetin atacağı adım netleşecek.
İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?
Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçiyor. Ramazan Bayramı 20-24 Mart 2026 tarihlerinde, Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği için bu tarihlerden önce ikramiye ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Emekli ikramiyesinin artması için bütçe çalışmaları devam ederken yasal düzenleme için AK Parti'nin kanun teklifini Meclis'e sunması, komisyonda görülüp onaylanması, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.