Galatasaray'ın play-off'taki rakipleri belli oldu

29/01/2026, Perşembe
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray konuk olduğu Manchester City'e mağlup olarak lig aşamasını ilk 24'te tamamladı ve son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı. Sarı-kırmızılıların son 16 turu play-off turundaki muhtemel iki rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City'e 2-0 mağlup oldu ve lig etabını 10 puanla tamamladı.

Lig aşamasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 10 puanla 20. sırada bitirdi. Galatasaray böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, GALATASARAY SERİ BAŞI MI?

30 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde gerçekleşecek olan kura çekimine Cimbom, seri başı olmayan takımlar arasından katılacak.


GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM, İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için play-off oynayacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel iki rakibi Juventus ile Atletico Madrid oldu. İlk maç kendi evinde, rövanş deplasmanda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna çıkacak 8 takımın belirleneceği play-off maçlarının tarihleri belli oldu. İlk maçlar 17-18 Şubat’ta, rövanşlar ise 24-25 Şubat’ta oynanacak.






