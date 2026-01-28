Yeni Şafak
Ordu TOKİ kura çekimi kuraya katılacaklar listesi

16:4428/01/2026, Çarşamba
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura sonuçları, belirlenen takvim doğrultusunda il il duyurulmaya devam ediyor. 3 bin 334 konutun inşa edileceği Ordu kurası, 30 Ocak'ta Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 11:00'de gerçekleştirilecek. TOKİ Ordu kurasına katılacaklar listesi açıklandı. İşte TOKİ kura çekilişi başvurusu kabul ve reddedilenlerin isimleri.

Ordu’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 3 bin 334 konut inşa edilecek olan Ordu’da noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ kura çekimi öncesi TOKİ Ordu kurasına katılacaklar listesi paylaşıldı. İşte sosyal konut kurasına katılacakların isim listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri.

ORDU TOKİ KURASINA KATILACAKLAR İLE BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#TOKİ Ordu kura listesi
#Altınordu
#Fatsa
#Aybastı
#Gölköy
#Ünye
