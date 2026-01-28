Ordu’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 3 bin 334 konut inşa edilecek olan Ordu’da noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ kura çekimi öncesi TOKİ Ordu kurasına katılacaklar listesi paylaşıldı. İşte sosyal konut kurasına katılacakların isim listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri.