Emekliye beklenmedik çifte müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 20 bin TL maaş, bayram ikramiyesi, ek gelir...

Emeklilere yönelik yılın ilk kapsamlı maaş düzenlemesi Meclis’ten geçti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye yükseltildi.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş artışı TBMM’de kabul edildi. Yapılan düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı yüzde 18,48 artışla 20 bin TL oldu.
EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE DÜZENLEMESİNDE TAKVİM NETLEŞİYOR
En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Yasanın Cumhurbaşkanı onayının ardından kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte hem yeni maaşlar hem de fark ödemeleri için takvim netlik kazanacak.
3 BİN 119 TL MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ocak ayında maaşını eski tutar olan 16 bin 881 TL üzerinden alan emekliler için 3 bin 119 TL fark oluştu. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından fark ödemelerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre yapılması bekleniyor. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ödemelerin, tahsis numarasının son hanesine göre üç gün içinde tamamlanması öngörülüyor.
KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLARA HAZİNE DESTEĞİ
Yeni sistemde kök maaşı düşük olan emekliler için Hazine desteği devreye giriyor. Buna göre:
Kök maaşı 12 bin TL olan emekli, 8 bin TL destekle 20 bin TL alacak
Kök maaşı 15 bin TL olan emekli, 5 bin TL destekle 20 bin TL alacak
Kök maaşı 18 bin TL olan emekli, 2 bin TL destekle 20 bin TL maaşa ulaşacak
Düzenlemenin, düşük kök maaşı olan emeklilerin gelirinde belirgin artış sağlaması bekleniyor.
EMEKLİYE “İKİNCİ MAAŞ” MODELİ GÜNDEMDE
Emekliler için bir diğer başlık ise kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen gelir tamamlayıcı destek modeli oldu. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan sistemin, ilk aşamada pilot illerde uygulanması ve ardından ülke geneline yayılması hedefleniyor. Model kapsamında belirlenen eşik gelirin altında kalan hanelerin gelirleri devlet desteğiyle tamamlanacak. Emeklilerin de bu destekten yararlanması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYELERİNDE 5 BİN TL SENARYOSU
En düşük maaş artışının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 bin TL seviyesine çıkarılmasının gündemde olduğu konuşuluyor. Bazı senaryolarda ise tutarın 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesi ihtimali değerlendiriliyor.
Ekonomi yönetimi, olası artışın bütçeye etkisine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİNE YAKIN TAKİP
Ramazan Bayramı’nın mart ayının üçüncü haftasında başlaması nedeniyle ilk bayram ikramiyelerinin 9–14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise mayıs ayının ikinci yarısında ödenmesi öngörülüyor.