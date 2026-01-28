Emekliye beklenmedik çifte müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 20 bin TL maaş, bayram ikramiyesi, ek gelir...

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLARA HAZİNE DESTEĞİ

Yeni sistemde kök maaşı düşük olan emekliler için Hazine desteği devreye giriyor. Buna göre:

Kök maaşı 12 bin TL olan emekli, 8 bin TL destekle 20 bin TL alacak

Kök maaşı 15 bin TL olan emekli, 5 bin TL destekle 20 bin TL alacak

Kök maaşı 18 bin TL olan emekli, 2 bin TL destekle 20 bin TL maaşa ulaşacak

Düzenlemenin, düşük kök maaşı olan emeklilerin gelirinde belirgin artış sağlaması bekleniyor.