TOKİ Sakarya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

15:1728/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
TOKİ tarafından Sakarya Ferizli İlçesi, Sinanoğlu Mahallesi 265 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 226 adet ve 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplamda 265 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte, TOKİ Sakarya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Sakarya Ferizli Sinanoğlu 250/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Sinanoğlu Mah. 265 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 226 adet ve 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplamda 265 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Sakarya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

TOKİ SAKARYA FERİZLİ KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#Toki
#TOKİ Sakarya konut belirleme kurası
#TOKİ kurası
