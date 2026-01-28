Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Sakarya Ferizli Sinanoğlu 250/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Sinanoğlu Mah. 265 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 226 adet ve 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplamda 265 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Sakarya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.