FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Aralık ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık indirime giden FED'in toplantıya ilişkin tutanakları ay sonuna doğru yayımlanmıştı. Toplantı tutanakları ele alındığında;

Faiz kararı çok tartışmalıydı:

FED, Aralık’ta politika faizini %3,50–3,75’e düşürdü ama bu karar “kolay alınmadı”. Tutanaklar, faiz indirimi konusunda yetkililer arasında büyük görüş ayrılığı olduğunu gösteriyor. Bazı FED üyeleri indirimi desteklerken, diğerleri faizin sabit tutulmasını savundu.

İndirimi savunanların düşüncesi:

İndirim yanlısı yetkililer istihdam piyasasının yavaşladığını ve enflasyonun yukarı risklerinin azaldığını düşünerek büyümeyi desteklemek istedi.

Muhalif görüş:

Bazı yetkililer enflasyonun hedef (%2) etrafında kalıcı düşüş göstermediğini düşünüp bekle‑gör stratejisini tercih etti. Faiz indiriminin yanlış sinyal verebileceği endişesi de vardı.

Temkinli bir sonraki adım:

Tutanaklarda pek çok yetkili, Aralık indiriminin ardından bir süre faizlerin sabit tutulmasının uygun olabileceğini değerlendirdiğini belirtti. Yani FED bir yandan gevşemeye açık ama hız konusunda yüksek ihtiyatlılık var.

Özet olarak FED'in yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakabileceği öngörülüyor.



