Küresel piyasaların odağı, ABD Merkez Bankası (FED)’in 2026 yılındaki ilk faiz kararına çevrildi. Aralık ayında politika faizinde indirime giden FED’in, ocak ayı toplantısında nasıl bir adım atacağı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Ekonomistler, enflasyon ve istihdam verilerinin FED’in karar sürecinde belirleyici olacağını vurguluyor. Peki, FED faiz beklentisi ne yönde? ABD FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 Ocak FED faiz toplantısı tarihi...
Küresel piyasaların kalbi bugün Washington'da atıyor. ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ilk faiz kararını bugün kamuoyuyla paylaşacak. Dolar endeksi, ons altın ve kripto para birimleri başta olmak üzere tüm yatırım araçları için yol gösterici olacak bu karar öncesi nefesler tutuldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
FED faiz toplantı tarihi şöyle;
Toplantı Tarihleri: 27 - 28 Ocak 2026
Karar Açıklama Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba
Açıklama Saati: Karar, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00'de duyurulacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Aralık ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık indirime giden FED'in toplantıya ilişkin tutanakları ay sonuna doğru yayımlanmıştı. Toplantı tutanakları ele alındığında;
Faiz kararı çok tartışmalıydı:
FED, Aralık’ta politika faizini %3,50–3,75’e düşürdü ama bu karar “kolay alınmadı”. Tutanaklar, faiz indirimi konusunda yetkililer arasında büyük görüş ayrılığı olduğunu gösteriyor. Bazı FED üyeleri indirimi desteklerken, diğerleri faizin sabit tutulmasını savundu.
İndirimi savunanların düşüncesi:
İndirim yanlısı yetkililer istihdam piyasasının yavaşladığını ve enflasyonun yukarı risklerinin azaldığını düşünerek büyümeyi desteklemek istedi.
Muhalif görüş:
Bazı yetkililer enflasyonun hedef (%2) etrafında kalıcı düşüş göstermediğini düşünüp bekle‑gör stratejisini tercih etti. Faiz indiriminin yanlış sinyal verebileceği endişesi de vardı.
Temkinli bir sonraki adım:
Tutanaklarda pek çok yetkili, Aralık indiriminin ardından bir süre faizlerin sabit tutulmasının uygun olabileceğini değerlendirdiğini belirtti. Yani FED bir yandan gevşemeye açık ama hız konusunda yüksek ihtiyatlılık var.
Özet olarak FED'in yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakabileceği öngörülüyor.
FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?
ABD Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararı ilk etapta doları etkileyecek. Faiz düşüşü doların değer kaybetmesi ve elden çıkarılması ile sonuçlanır ancak bu sonuç kısa ve orta vadelidir. Doların kısa ve orta vadeli düşüşü, ons altın fiyatında değer artışı sağlar. Dolar endeksi 95,5'e inerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, "harika" durumda olduğunu ifade etti.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
Ocak: 27 - 28 Ocak
Mart: 17 - 18 Mart
Nisan: 28 - 29 Nisan
Haziran: 16 - 17 Haziran
Temmuz: 28 - 29 Temmuz
Eylül: 15 - 16 Eylül
Ekim: 27 - 28 Ekim
Aralık: 8 - 9 Aralık