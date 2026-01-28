Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını, bugüne kadar 787 bin 598 anneye toplam 10,3 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Peki, doğum yardımı nasıl sorgulanır? Nereden alınır? İşte ayrıntılar.
OCAK AYI DOĞUM YARDIMLARI HESAPLARA YATIRILDI
Bakan Göktaş, ocak ayı doğum yardımı ödemelerinin tamamlandığını belirterek, bugüne kadar 787 bin 598 annenin hesabına toplam 10,3 milyar liralık ödeme yapıldığını söyledi. Desteklerin, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladığını vurguladı.
DOĞUM YARDIMI TUTARLARI GÜNCELLENDİ
Geçtiğimiz yıl ilan edilen Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının yeniden düzenlendiğini hatırlatan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan yeni destek tutarlarını paylaştı. Buna göre;
İlk çocuk için: 5 bin lira tek seferlik ödeme
İkinci çocuk için: Aylık 1.500 lira
Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5 bin lira destek veriliyor.
AİLELERE YÖNELİK DESTEKLER SÜRECEK
Bakan Göktaş, aile yapısını güçlendirmeye yönelik sosyal desteklerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirterek, özellikle çocuklu ailelere yönelik politikaların öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguladı.
DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?
Doğum yardımı başvurularının e-Devlet sistemi ile “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Bakan Göktaş, sürecin dijital ortamda hızlı ve kolay şekilde yürütüldüğünü ifade etti.
ÖDEME BİLGİLERİ MOBİL UYGULAMADAN TAKİP EDİLEBİLECEK
Başvurusu onaylanan ailelerin, doğum yardımı ödemelerine ilişkin detaylara “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceği bildirildi. Bakanlık, ailelerin ödeme sürecini anlık olarak takip edebilmesi için dijital altyapının güçlendirildiğini kaydetti.