DOĞUM YARDIMI TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz yıl ilan edilen Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının yeniden düzenlendiğini hatırlatan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan yeni destek tutarlarını paylaştı. Buna göre;

İlk çocuk için: 5 bin lira tek seferlik ödeme

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 lira

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5 bin lira destek veriliyor.











