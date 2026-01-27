TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sakarya’da yapılacak konutlar için geri sayım başladı. TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci il il ilerlerken, Sakarya'da bekleyiş sürüyor. 6 bin 633 konutun hayata geçirileceği projeye başvuru yapan binlerce kişi, kura çekim tarihinin netleşmesini bekliyor. Gözler TOKİ’nin açıklayacağı Sakarya kura takvimine çevrildi.
TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri Türkiye genelinde devam ederken, Sakarya için kura tarihi araştırmaları hız kazandı. 6 bin 633 konutluk proje için başvuru yapan vatandaşlar, kura takvimine odaklanmış durumda. Sakarya kura çekiminin hangi gün yapılacağı merak konusu oldu.
TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde süreç hız kesmeden devam ediyor. Sakarya’da hayata geçirilecek konutlar için yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri netleşecek. Proje kapsamında Sakarya’da toplam 6 bin 633 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Ancak Sakarya kura çekimi tarihine dair TOKİ tarafından şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı.
500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.
Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.
Sakarya TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Sakarya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Sakarya kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Sakarya’da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
SAKARYA MERKEZ (ADAPAZARI, ARİFİYE, SERDİVAN) 4000
AKYAZI 500
FERİZLİ 500
GEYVE 140
HENDEK 223
KARASU 500
KOCAALİ 250
PAMUKOVA 300
SÖĞÜTLÜ 120
TARAKLI 100
Sakarya’da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Sakarya’da fiyatlar şu şekilde:
Sakarya’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Sakarya’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Sakarya’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.