TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Kahramanmaraş 8 bin 195 konut kura çekim tarih duyurusu geldi mi?

TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Kahramanmaraş 8 bin 195 konut kura çekim tarih duyurusu geldi mi?

09:4127/01/2026, Salı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Kahramanmaraş için beklenen tarih gündemin üst sıralarına yükseldi. 8 bin 195 konutun inşa edileceği kentte başvuru yapan vatandaşlar kura takvimine odaklandı.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Kahramanmaraş etabı için geri sayım başladı. Diğer illerde kura çekimleri tamamlanırken, Kahramanmaraş’ta hak sahiplerinin belirleneceği tarih merakla bekleniyor.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ 8 BİN 195 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta 8 bin 195 konut inşa edilecek. Ancak Kahramanmaraş için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Mevcut kura sürecinde bu haftanın son çekilişi 18 Ocak Pazar günü Erzincan için gerçekleştirilecek. Yeni haftaya ait kura takviminin ise TOKİ tarafından 19 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

27 İL İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ!

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Batman, Muş, Bingöl, Erzurum, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kastamonu, Antalya, Sivas, Erzincan kuraları çekildi.

