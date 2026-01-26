Çanakkale TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Çanakkale 6 bin 865 konut TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çanakkale’de yapılacak 6 bin 865 konut için kura heyecanı sürüyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura çekiminin ne zaman yapılacağına dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte Çanakkale TOKİ kura takvimi ve TOKİ kurasına katılacakların isim listesine ilişkin detaylar.
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çanakkale’de inşa edilecek 6 bin 865 konut için başvuru yapan vatandaşlar, kura sürecine dair detayları araştırıyor. Kura takvimiyle ilgili yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.
TOKİ Çanakkale kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Çanakkale için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çanakkale'de 6 bin 865 konut inşa edilecek. Çanakkale için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Çanakkale TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Çanakkale TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Çanakkale kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Çanakkale kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Çanakkale'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
ÇANAKKALE MERKEZ 1350
AYVACIK 250
BİGA 450
KARABİGA 100
ÇAN 300
EZİNE 450
GELİBOLU 300
YENİCE KALKIM 76
Çanakkale'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Çanakkale'de fiyatlar şu şekilde:
Çanakkale'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Çanakkale'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Çanakkale'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.