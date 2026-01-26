Yeni Şafak
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne EYP'li saldırı girişimi: 13 kişi gözaltına alındı

10:2326/01/2026, Pazartesi
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hizmet binası girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hizmet binası girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı girişimi gerçekleşmişti. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nın vatandaş girişinin bulunduğu yolda meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi tarafından yola el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. EYP'nin infilak etmesiyle şüpheliler, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından yapılan çalışmada; EYP'nin herhangi bir hasara yol açmadığı tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


#son dakika
#Diyarbakır
#Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü
#gözaltı
