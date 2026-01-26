Kış kabusu başlıyor! Meteoroloji tarih verdi o güne dikkat: Tam 5 gün sürecek

Türkiye, 26-30 Ocak haftasına mevsim normallerinin dışında, uç noktalarda seyreden bir hava grafiği ile başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke adeta meteorolojik olarak ikiye bölünecek. Batı bölgeleri fırtına ve sel riskiyle boğuşurken, Doğu Anadolu dondurucu soğuklar ve çığ tehlikesiyle kırmızı alarm veriyor.





İşte 5 günlük hava durumu tahmininin detayları:





BATI HATTIN SARI KODLU FIRTINA ALARMI

Haftanın ilk yarısında Ege ve Marmara kıyıları, rüzgarın şiddetine teslim olacak. Özellikle Ege Denizi üzerinden giriş yapan ve hızı zaman zaman saatte 90 kilometreyi bulan fırtına; İzmir, Çanakkale ve Aydın hattında hayatı durma noktasına getirebilir. Deniz ulaşımında iptaller ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.





30 OCAK CUMA: SOĞUMA VE KAR YAĞIŞI

Hafta ortasından itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası, dengeleri değiştirecek. Cuma günü itibarıyla sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor.





İç Anadolu ve Geçiş Bölgeleri: Ankara, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ile birlikte Bolu, Kastamonu, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimleri Cuma günü beyaz örtüyle kaplanacak.





Doğu Anadolu: Halihazırda devam eden kar yağışları şiddetini artıracak. Bölge genelinde "çığ tehlikesi" en üst seviyede seyrediyor.





DONDURUCU REKOR: EKSİ 16 DERECE

Doğu Anadolu Bölgesi, haftayı buz keserek geçirecek. Özellikle Ardahan ve çevresinde gece sıcaklıklarının eksi 16 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Erzurum'da ise termometreler gün ortasında dahi 1-2 derecenin üzerine çıkmakta zorlanacak. Sürücüler için "buzlanma" hayati risk taşıyor.





ÜÇ BÜYÜKŞEHİR’DE KAR VAR MI?

İSTANBUL (Yağmura Teslim): Beklenen kar yağışı İstanbul için henüz ufukta görünmüyor. Megakent haftayı 12-15 derece bandında, ancak aralıksız ve kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında geçirecek. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.





İZMİR (Fırtına ve Sel Riski): Haftanın en riskli illerinden biri olan İzmir'de, saatte 90 km hıza ulaşan fırtınaya şiddetli gök gürültülü sağanak eşlik edecek. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.





ANKARA (Sisten Kara Geçiş): Başkent haftaya yoğun sis ve pusla başlıyor. Çarşamba günü yağmurla ıslanan Ankara, Cuma günü sıcaklığın 1 dereceye düşmesiyle yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.





SAAT SAAT HAVA DURUMU





Gün içinde karşılaşılacak meteorolojik olaylar ise şu şekilde sıralanıyor:

Öğle (12:00 - 18:00) - Batıdan giren yağışlı sistem; Edirne, Çanakkale, İzmir ve Muğla hattında "Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak" şeklinde etkisini artıracak. Akdeniz'de yağış şiddetlenirken, Doğu Anadolu'da güneş görülse bile dondurucu soğuk ve çığ riski devam edecek.





Akşam (18:00 - 24:00) - Yağışlı sistem tüm Marmara (İstanbul, Bursa, Kocaeli) ve İç Ege'ye yayılacak. İç Anadolu'da (Ankara, Kayseri, Sivas) ve Doğu'da ise yoğun sis çökmesi bekleniyor. Sürücülerin bu saatlerde takip mesafesini artırması hayati önem taşıyor.





Gece (00:00 - 06:00) - Gece yarısından sonra şiddetli yağışlar Antalya ve Muğla'nın doğu ilçeleri ile Balıkesir kıyılarına odaklanacak. İç bölgelerde (Bolu, Ankara, Amasya) sis tabakası en yoğun haline ulaşırken, Ege'deki fırtına 50-70 km hızla esmeye devam edecek.







