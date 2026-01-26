MEB AGS 10 bin öğretmen ataması SON DAKİKA 2026! AGS öğretmen ataması başvuruları başladı mı, hangi tarihte bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Akademi Girişi Sınavı kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen alımı için başvuru süreci başladı. Kontenjan ve branş dağılımlarının açıklanmasının ardından, AGS başvuru ekranı öğretmen adaylarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. En az 50 puan şartını sağlayan adaylar, puan üstünlüğüne göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek.

1 /5 Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği AGS 10 bin öğretmen ataması sürecinde başvurular elektronik ortamda alınmaya başladı. Yüz binlerce adayın katıldığı sınavın ardından açıklanan kontenjanlar doğrultusunda, asıl ve yedek adaylar AGS puan sıralamasına göre belirlenecek. Başvuru işlemleri MEB’in resmi sistemi üzerinden yürütülüyor.

2 /5 MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI Milli Eğitim Bakanlığı Akademiye Giriş takvimi daha önce duyurulmuştu. Başvuru işlemleri 20-27 Ocak saat 16.00’a kadar gerçekleştirileck. Başvuru süreci elektronik ortamda yapılacağından şahsen yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak. AGS öğretmen ataması başvuru işlemleri akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden veya aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan yapılabilir. AGS öğretmen ataması başvuruları e-Devlet kullanıcı adı ve şifreyle gerçekleştirilecek.

3 /5 AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI BAŞLADI MI? AGS öğretmen ataması takvimine göre başvuru işlemleri bugün (20 Ocak) tarihinde başladı ve 27 Ocak saat 16.00’a kadar sürecek. Elektronik başvuru formundaki bilgileri sırasıyla doğru doldurulduktan sonra il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayına düşecek. Elektronik başvuru formunda adayların güncel fotoğraflarının olması gerekmektedir. Adaylardan başvurularda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek. Elektronik Başvuru formu beyan alınacaktır.

4 /5 AGS EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZ TERCİHİ NASIL YAPILACAK? Alanlara göre hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezleri adayların başvuru ekranına yansıtılacak olup birden fazla eğitim ve uygulama merkezinde hazırlık eğitimi verilecek alanlar için başvuru ekranında adayların tercihleri alınacaktır.