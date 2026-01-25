Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025-2026 Güz Dönemi dönem sonu sınavlarının ardından final sonuçları için bekleyişe geçti. 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanan sınavların tamamlanmasıyla birlikte “AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemin üst sıralarına yükseldi.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları henüz ilan edilmedi. Üniversite uygulamalarına göre sınav sonuçlarının, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu takvime göre AÖF final sonuçlarının en geç 1 Şubat 2026 tarihine kadar erişime açılması öngörülüyor.

AÖF sonuç sorgulama ekranı nasıl açılır?

Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra öğrenciler, AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sayfası üzerinden yapabilecek. Notlara erişim sağlandığında ders bazlı puanlar ve harf notları sistemde görüntülenebilecek.

Sınav puanı nasıl hesaplanıyor?

Sınav değerlendirmesinde her dersteki test için doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak puan hesaplanıyor. AÖF’de başarı notu alt sınırının 35 olduğu hatırlatıldı. Bu barajın altında kalan öğrencilere FF harf notu veriliyor.

AÖF geçme notu ve harf notu sistemi

AÖF’de ders geçme alt sınırı 35 puan olarak uygulanıyor. Harf notu dağılımında AA’dan CC’ye kadar olan notlar dersi doğrudan geçmeyi ifade ederken, CD, DC ve DD notları “koşullu geçer” kapsamında değerlendiriliyor. Koşullu geçer sayılan bu notlarda öğrencinin genel not ortalaması (GNO) belirleyici oluyor:

GNO 2.00’ın altındaysa ders başarısız sayılabiliyor; GNO 2.00 ve üzerindeyse öğrenci dersi tekrar almak zorunda kalmıyor.

AÖF harf notu aralıkları 2026

Başarı notuna göre harf notu sistemi şu şekilde uygulanıyor: