AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ 500 bin kura çekimi AYDIN T.C. kimlik no sorgulama kura sonuçları isim listesi

Aydın’da TOKİ kura heyecanı başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 6 bin 973 sosyal konutun hak sahipleri, 23 Ocak Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Aydın etabı için kura günü geldi. Binlerce başvurunun yapıldığı kentte asil ve yedek hak sahipleri bugün gerçekleştirilecek çekilişle netleşecek.
AYDIN TOKİ KURASI NE ZAMAN?
TOKİ Aydın kura çekimi 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşecek.
Çekiliş YouTube ekranı üzerinden canlı yayınlanacak.
TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.