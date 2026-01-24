Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli Aydınlılar, değerli kardeşlerim; her şeyden önce bugün Aydın'ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok çok farklı imkânlara kavuşacak ve atılacak bu adımlarla birlikte Aydın'da gerek tomografi başta olmak üzere birçok alanda önemli hizmetler sunulacak. Bunun yanında hastanemiz, her türlü onkolojiyle ilgili adımların da atıldığı güçlü bir sağlık üssü hâline gelecek. İnşallah bu yatırımlarla birlikte Aydınlı hemşehrilerimiz artık İzmir'e ya da farklı bir ile gitmek gibi bir sıkıntı yaşamayacak.

Her türlü adımları atacağız. Aydın artık İzmir veya başka bir şehre gitmek gibi bir sıkıntı yaşamayacak.

Bu adımı atarken de inşallah bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın'ın kenar illere gitmesini asla gerektirmeyecek; bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Ben bu vesileyle bugün attığımız bu adımı, inşallah tüm ilçeleriyle, mahalleleriyle, haneleriyle Aydınlı kardeşlerimize armağan ediyor, buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Değerli kardeşlerim; Aydın, Büyük Menderes'in bereketiyle, zeytiniyle, inciriyle, çalışkan insanıyla Türkiye'nin yüz akı şehirlerinden biri olarak bundan sonraki sürece çok daha farklı bir şekilde yürüyecektir. Sizler bizi bağrınıza bastınız, kucakladınız; bugün bir kez daha Efeler şehri, merhum Menderes'in şehri olduğunu gösterdiniz. Coşkunuz için, dayanışmanız için, sevginiz, heyecanınız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sevgili Aydınlılar, çok değerli kardeşlerim; açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı, 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelasını bugün kesiyoruz. 65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip hastanemizde 2 bin 609 araçlık açık ve kapalı iki adet otopark bulunuyor; ayrıca Nükleer Tıp Merkezi, 45 diyaliz cihazı, 16 yanık yatağı, toplam 250 yoğun bakım yatağı ile 3 MR ve 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ayrıca buradan sizlere bir müjdeyi de vermek istiyorum; Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Hayırlı olsun diyor, Aydın'ımızın bu şehir hastanesiyle çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde geleceğe yürüyeceğine inanıyorum.







