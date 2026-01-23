İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

İŞKUR koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı’nın 2026 başvuruları 6 Ocak’ta başladı, öğrenciler için son başvuru tarihi 16 Mart 2026 olarak duyuruldu. Program; kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında staj, iş gölgeleme ve eğitim imkânı sunuyor. Başvuru yapan adaylar kimlik bilgileri gizli tutularak yeterlilik puanlarına göre değerlendiriliyor.
Ulusal staj programı nedir?
Ulusal Staj Programı; Türkiye’de üniversite öğrencilerinin kamu kurumları ve özel sektör tarafından sunulan kariyer fırsatlarına daha adil biçimde erişebilmesi için yürütülen bir erken dönem kariyer uygulaması olarak öne çıkıyor. Programın temel hedefi; gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek.
Staj, iş gölgeleme ve eğitim imkânı sunuyor
Program kapsamında öğrencilere üç başlıkta kariyer gelişim olanağı sağlanıyor:
Başvurular nasıl değerlendirilecek?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların yeterlilik puanları; akademik performans, beceri geliştirme faaliyetleri ve genel başarı gibi kriterlerle hesaplanıyor. İşverenler ise öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden, yalnızca bu yeterlilik puanları üzerinden staj teklifinde bulunuyor.
Ulusal staj programı başvuru şartları neler?
Ulusal Staj Programı’na başvurmak isteyen adayların şu koşulları taşıması gerekiyor:
- 01.01.2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve sonrası doğumlular)
- Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması (eşdeğer sistemler geçerli)
- Türkiye ve KKTC’de örgün eğitimde:
- Ön lisans: 1. veya 2. sınıf öğrencileri
- Lisans: 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği hariç)
- Yurt dışında okuyan Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahipleri için de benzer sınıf şartları
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de başvuru yapabiliyor