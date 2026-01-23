İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Ulusal Staj Programı; Türkiye’de üniversite öğrencilerinin kamu kurumları ve özel sektör tarafından sunulan kariyer fırsatlarına daha adil biçimde erişebilmesi için yürütülen bir erken dönem kariyer uygulaması olarak öne çıkıyor. Programın temel hedefi; gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek.