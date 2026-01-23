Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

21:4323/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

İŞKUR koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı’nın 2026 başvuruları 6 Ocak’ta başladı, öğrenciler için son başvuru tarihi 16 Mart 2026 olarak duyuruldu. Program; kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında staj, iş gölgeleme ve eğitim imkânı sunuyor. Başvuru yapan adaylar kimlik bilgileri gizli tutularak yeterlilik puanlarına göre değerlendiriliyor.

Ulusal Staj Programı 2026 başvuru takvimi belli oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen programa başvurular 6 Ocak 2026 itibarıyla alınmaya başladı.
Öğrenciler için başvuru süreci 16 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

Ulusal staj programı nedir?

Ulusal Staj Programı; Türkiye’de üniversite öğrencilerinin kamu kurumları ve özel sektör tarafından sunulan kariyer fırsatlarına daha adil biçimde erişebilmesi için yürütülen bir erken dönem kariyer uygulaması olarak öne çıkıyor. Programın temel hedefi; gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek.

Staj, iş gölgeleme ve eğitim imkânı sunuyor

Program kapsamında öğrencilere üç başlıkta kariyer gelişim olanağı sağlanıyor:

Staj:
Kurum/işletme bünyesinde uygulamalı mesleki çalışma
İş gölgeleme:
Kısa süreli, gözleme dayalı mesleki deneyim
Eğitim:
Yetkin kurumlar tarafından sunulan kariyer destek eğitimleri

Başvurular nasıl değerlendirilecek?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların yeterlilik puanları; akademik performans, beceri geliştirme faaliyetleri ve genel başarı gibi kriterlerle hesaplanıyor. İşverenler ise öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden, yalnızca bu yeterlilik puanları üzerinden staj teklifinde bulunuyor.

Ulusal staj programı başvuru şartları neler?

Ulusal Staj Programı’na başvurmak isteyen adayların şu koşulları taşıması gerekiyor:

  • 01.01.2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve sonrası doğumlular)
  • Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması (eşdeğer sistemler geçerli)
  • Türkiye ve KKTC’de örgün eğitimde:
  • Ön lisans: 1. veya 2. sınıf öğrencileri
  • Lisans: 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği hariç)
  • Yurt dışında okuyan Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahipleri için de benzer sınıf şartları
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de başvuru yapabiliyor
Not:
Ön lisans 1. sınıfta notlar netleşmediği için not ortalaması şartı aranmayabiliyor; yüksek lisans ve doktora için de not ortalaması şartı uygulanmıyor.
#i̇şkur
#ulusal staj programı
#ulusal staj programı 2026
#staj başvurusu
#üniversite stajı
#türkiye i̇ş kurumu
#öğrenci stajı
#kariyer fırsatları
#başvuru şartları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Ulusal Staj Programı 2026 başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?