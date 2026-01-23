Korsan yemin eden teğmene 'göreve iade' kararı: MSB itiraz edecek

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nda, sahneye çıkan cuntacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı mezuniyet töreninden sonra korsan bir tören daha düzenledi. Bir grup cuntacı teğmen sıralı komutanlarının ‘yasak’ olduğunu belirtmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaldırılan ve 28 Şubat sürecinin ürünü olan ‘subaylık yeminini’ etti.

Korsan yemindeki “Karşılarında bizi bulacak”, “Kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır” gibi ifadeler askeri cunta bildirilerini çağrıştırdı.