Korsan yemin eden teğmene 'göreve iade' kararı: MSB itiraz edecek

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı mahkemece iptal edildi, MSB karara itiraz edecek.
30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde darbe dönemlerini andıran korsan bir yemine imza atan teğmenlerden biri olan Deniz Demirtaş hakkında mahkeme göreve iade kararı verdi. 21. İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle alınan ve kesin olmayan karara Milli Savunma Bakanlığı itiraz edecek.
30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nda, sahneye çıkan cuntacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı mezuniyet töreninden sonra korsan bir tören daha düzenledi. Bir grup cuntacı teğmen sıralı komutanlarının ‘yasak’ olduğunu belirtmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaldırılan ve 28 Şubat sürecinin ürünü olan ‘subaylık yeminini’ etti.
Korsan yemindeki “Karşılarında bizi bulacak”, “Kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır” gibi ifadeler askeri cunta bildirilerini çağrıştırdı.
Gelişme üzerine haklarında disiplin süreci başlatılan teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
İdare mahkemesinden 'göreve iade' kararı
Ankara 21. İdare Mahkemesi, Teğmen Deniz Demirtaş'ın TSK'dan ayırma cezasını iptal etti.
Kesin karar değil, MSB itiraz edecek
Mahkemenin ihraç kararının iptalinin kesinlik taşımadığı aktarıldı.
Hukuki sürecin devam edeceği ve karara MSB’nin itiraz edeceği öğrenildi.
