Disiplin sorunu değil ‘istikrara tehdit’

Kılıçlı korsan yemin düzenleyen 5 teğmen ile onlara göz yuman 3 amir TSK’dan ihraç edildi. Olay disiplin sorunu değil siyasi istikrarı hedef alan provokasyon olarak görülüyor. “Komutanlar da ihmalkâr davrandı ya da bilerek provokasyona zemin hazırladı” deniliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kılıçlı korsan yemine katılan 5 teğmene ve 3 disiplin amirine "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin ve emir-komuta zincirine bağlılığıyla tanınan köklü bir kurum olduğu, ancak 2024 yılında gerçekleşen yemin töreni sırasında yaşanan olayın, sadece bir disiplin sorunu olarak değil, bir provokasyon olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Teğmenlerin yürürlükten kaldırılan metni okuması hükümetin kamuoyu nezdindeki itibarını zedeleme girişimi haline geldiği belirtildi. Teğmenlerin yürürlükten kaldırılmış yemin metnini ısrarla okumak istemeleri ve amirlerine yedi kez başvurmaları, askeri disiplin açısından ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi. Ancak olayın detaylarına bakıldığında bu durumun bireysel bir tepki olmaktan ziyade organize bir provokasyon olduğu vurgulandı.
OLAY PLANLI GERÇEKLEŞTİ
- Teğmenlerin korsan metni okumak için defalarca amirlerine başvurmaları, bu eylemin bir kararlılık değil, sistematik bir meydan okuma olduğunu gösteriyor.
- Teğmenler arasında yapılan yazışmalar, olayın önceden planlandığını ortaya koyarken bu mesajlarda, basının olduğu ortamda yemin okumanın daha etkili olacağına dair ifadeler yer alıyor.
- Teğmen Ebru Eroğlu’nun törende yaptığı anons, olayın sembolik bir mesaj verme amacı taşıdığını ve organize bir yapı tarafından yönlendirildiğini düşündürüyor.
- Yemin metninin ezberden okunması da ayrıca olayın önceden hazırlandığının ve bireysel bir tepki değil, toplu bir eylem olduğunun başka bir kanıtı. Bu göstergeler, olayın basit bir disiplin ihlalinden öte, hükümeti zor durumda bırakmayı ve siyasi bir tartışma yaratmayı hedefleyen bir eylem olduğunu ortaya koyuyor.
GÖZ YUMMA MI YOKSA İHMAL Mİ?
Bu olayda, sadece teğmenler değil, aynı zamanda komuta kademesi de ciddi sorumluluk taşıyor. Takım komutanları, bölük komutanları ve okul komutanı, bu eylemin gerçekleşmesinde ya ihmalkar davranmış ya da bilerek bu provokasyona zemin hazırlamış oldu.
HÜKÜMETİN TSK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ KAYBETME ALGISI
FETÖ BENZERİ YAPILAR HALA ETKİN
FETÖ, geçmişte ordu içinde benzer yöntemlerle paralel yapılar oluşturmuş ve bu yapılar üzerinden devleti sarsmayı hedeflemişti. Yemin töreninde yaşanan bu olay, FETÖ benzeri yapıların hâlâ ordu içinde etkili olabileceğini ve hükümete karşı planlı eylemler gerçekleştirebileceğini işaret ediyor.
TSK SİYASETE ÇEKİLİYOR
Bu olayın ardından kamuoyunda iki farklı algı oluşturulmaya çalışıldı.
sloganı nedeniyle cezalandırıldığı şeklinde yansıtılmaya çalışıldı. Ancak gerçek, teğmenlerin yürürlükten kaldırılan yemin metnini okumakta ısrarcı olmaları ve disiplin kurallarını ihlal etmeleri. Bu durum, Atatürk’ün ideallerine zarar vermekle kalmamış, aynı zamanda TSK’nın içindeki birliği ve disiplini de zedeledi.
“Hâlâ TSK’da Cuntacılar Var” İddiası: Diğer bir kesim ise bu olayı TSK içinde hâlâ darbe yanlısı unsurların var olduğu şeklinde yorumladı. Bu da TSK’nın kamuoyu nezdinde güvenilirliğini sarsıp askerî kurumu siyasi tartışmaların içine çekti. Bu dezenformasyonlar, olayın sadece askerî bir mesele değil, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bir siyasi araç olduğunu gösteriyor.