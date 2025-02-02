Disiplin sorunu değil ‘istikrara tehdit’

Hükümetin İtibarını Zedeleme:

Teğmenlerin eylemi ve olayın basına yansıma şekli, hükümetin TSK üzerindeki kontrolünü kaybettiği algısını yaratmayı hedeflediği düşünülüyor. “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı üzerinden oluşturulmak istenen algı, hükümetin Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı olduğu yönünde yanlış bir izlenim yaratmayı amaçlarken bu durum, özellikle laik kesimlerde hükümete karşı bir güvensizlik oluşturmayı hedeflediği anlaşılıyor. Bu tür provokasyonlar, halkın hükümete olan desteğini azaltmak ve mevcut yönetimi zor durumda bırakmak için kullanılabilir. Teğmenlerin eylemi, sadece bir disiplin sorunu değil, aynı zamanda mevcut hükümeti hedef alan bir siyasi mesaj. Olayın yaratmak istediği algı, hükümetin askerî disiplin üzerinde otorite kuramadığı ve devletin temel değerlerinden uzaklaştığı yönünde.