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Korsan yemin eden 5 teğmen ordudan ihraç edildi

Korsan yemin eden 5 teğmen ordudan ihraç edildi

17:2431/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Disiplin süreci sonucunda 5 teğmen YDK'ya sevkedilmişti.
Disiplin süreci sonucunda 5 teğmen YDK'ya sevkedilmişti.

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde darbe dönemlerini andıran korsan bir yemine imza atan teğmenler hakkındaki disiplin sürecinde sona gelindi. MSB, 5 teğmene silahlı kuvvetlerden ayırma cezası verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı
3 disiplin amirine
, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından
5 teğmene
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince '
Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası
' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan
Türk Silahlı Kuvvetlerimizde
; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden
en ufak bir şüphe
duyulmamalıdır."

#Kara Harp Okulu
#Milli Savunma Bakanlığı
#Ceza

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