Korsan yemin eden 5 teğmen ordudan ihraç edildi

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı

3 disiplin amirine

, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından

5 teğmene

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince '

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası

' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan

Türk Silahlı Kuvvetlerimizde

; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden

en ufak bir şüphe