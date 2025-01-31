‘Cunta’ tehdidi için kritik sınav

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde darbe dönemlerini andıran korsan yemine imza atan teğmenler ve buna göz yuman komutanlar hakkındaki disiplin sürecinde sona gelindi. 16 Ocak’ta korsan yemini organize eden teğmenler ve 3 komutanın son savunmalarını alan Yüksek Disiplin Kurulu'nun karar ve gerekçesini açıklayacağı belirtiliyor. 28 Şubat artığı yeminle vesayet mesajı veren 5 teğmenin ihracına kesin gözüyle bakılırken, kamuoyu TSK’nın ‘Atatürkçülük’ maskesiyle örgütlenen cunta yapılanmasından temizlemesini bekliyor.





İLK BAŞKALDIRI TUZLA’DA

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’ye karşı amansız bir mücadele veren TSK, bu kez de ‘Atatürkçülük’ maskesiyle örgütlenen cunta yapılanmasına karşı ciddi bir sınav veriyor. 10 Kasım 2023’te Tuzla Piyade Okulu’nda düzenlenen anma töreninde açık eden cunta yapılanması iğnesi olmadığı için tören öncesinde dağıtılan Atatürk resmini takamayan Teğmen A.A.’ya saldırdı.

3 gün sonra da “Atatürk düşmanı” diye fişledikleri 3 teğmenin kaldığı koğuşun kapısına Atatürk resmi yapıştıran, ardından da “Resimler söküldü” diye yaklaşık 70 kişilik bir grupla koğuşu basan curtacılar, teğmenlerı darp etti. Ayrıca cuntacı teğmenler kurdukları WhatsApp gruplarında, namaz kılan subayları fişleyip tehdit etti, devlet büyüklerine, tarikatlara, cemaatlere galiz küfürler yağdırdı.





MİLLİ İRADEYE TEHDİT

Daha sonra 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu’nda, sahneye çıkan cuntacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı mezuniyet töreninden sonra korsan bir tören daha düzenledi. Bir grup cuntacı teğmen sıralı komutanlarının ‘yasak’ olduğunu belirtmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaldırılan ve 28 Şubat sürecinin ürünü olan ‘subaylık yeminini’ etti. Korsan yemindeki “Karşılarında bizi bulacak”, “Kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır” gibi ifadeler askeri cunta bildirilerini çağrıştırdı.





KARAR BEKLENİYOR

Skandalın patlak vermesinin ardından 400 kişilik gruptan sadece Teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar ile 3 komutanları disipline sevk edildi. Cunta heveslisi teğmenler 16 Ocak'ta Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) yazılı ve sözlü savunma yaptı. Savunmaların ardından karanın 10 iş günü içinde açıklanacağı belirtildi. Karar için belirtilen süre dün itibariyle doldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gerekçeli kararların onaya sunulmasının beklendiği bilgisini verdi. YDK kararlarının, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.





DAHA DERİN BİR YAPI

Ancak sadece 5 teğmen için yürütülen disiplin süreci karar ihraç bile olsa kamuoyunun endişelerini gidermedi. Türkiye’nin 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’da yaşadığı acı tecrübe, FETÖ’yü andıran taktiklerle örgütlenen yapının birkaç teğmenden ibaret olmadığı, kripto yapılanmanın daha derin olabileceği endişesini doğuruyor.



