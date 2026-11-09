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Mustafa Sarıgül dosyasında yeni gelişme: Ankara Başsavcılığı'na gönderildi

16:11, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:33, 09/11/2026, Pazartesi
AA
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Mustafa Sarıgül hakkında kara para aklama soruşturmasında yetkisizlik kararı

Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkında yetkisizlik kararı verilen dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası hakkında yetkisizlik kararı verildi.

Bu kapsamda dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları açıklamada ifade edilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin'in de tutuklanmasına hükmedilmişti.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanmış, diğer şüpheliler Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan zanlıların sayısı 27 olarak belirlenmişti.

Bu soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almıştı.

Devam eden soruşturmada aklama faaliyetlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine okulun müdürü Selin Sarılı ile Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alınmıştı.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyum atanmıştı.


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Başlıklar :Mustafa Sarıgülankarabaşsavcılıksuç örgütü
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Mustafa Sarıgül dosyasında yeni gelişme: Ankara Başsavcılığı'na gönderildi
Mustafa Sarıgül hakkında kara para aklama soruşturmasında yetkisizlik kararı
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