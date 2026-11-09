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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam adaylarına 'ateşten gömlek' uyarısı: Emanete gölge düşürmeyeceksiniz

14:33, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 15:10, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yeni mülki idare amirlerine devlet yönetimi, adalet ve güvenlik konularında kritik uyarılarda bulundu. Devletin vatandaş nazarındaki gücünün ve şefkatinin mülki amirlerin tavrıyla şekillendiğini vurgulayan Erdoğan, kaymakamlık görevinin mesai saatlerine sığdırılamayacak bir "ateşten gömlek" olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Saygıdeğer misafirler sizler en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kura töreninde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Milletin evine hoş geldiniz. Genç kardeşlerimin heyecanını yürekten paylaşıyorum. 96 kaymakam adayımızın her birini tebrik ediyorum. Vazifesi uğrunca canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bizler 2000 yılı aşkın mazisi ile dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Tarihimiz aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir.

Sizlerden beklentimiz vazifenizi yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir. Taşıyacağınız ünvanda iki büyük kavram bulunuyor. Mülk ve idare... Devlet düşüncesinde mülk hükümranlığı, ülke düzeni ve devlet hakimiyetini ifade eder. Otorite hukuka bağlılıkla sağlanır.

Mülki idare devletimizin kudretini, imkan ve kabiliyetlerini, şefkat elini insanımızda görünür kılar. Devlet vatandaş gözünde sadece Ankara'daki binalar değildir. Bizim nazarımızda insanımızın devlet hükümet kapısında gördüğü muameledir. İlçe ve il sınırlarındaki tüm işlerden sorumlu olan kaymakam ve valiler ne kadar başarılı olursa devletimiz de o nispette başarılı olacaktır.

Mülki idare amirliği sabah dokuz akşam altı saatlerine sığdırılacak meslek değildir .Kaymakam veya vali, başında bulunduğu il ilçe için 24 saat mesai harcayan kişidir. Hayattaki her başarı gibi kaymakamlıktaki başarılı da görevinize kendinizi vakfetmenizden geçiyor. Çok açık söylüyorum, benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Tatili hafta sonu hiç olmaz. Madem mülkü idare amirliğini meslek olarak seçtiniz, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz o zaman bunun hakkını verecek, gölge düşürmeyeceksiniz. Şu an bu salondaki her bir kardeşimin şahsımı en başarılı şekilde temsil edeceğine inanıyorum.

Görev yerinize giderken insanların hayatlarına dahil olacağınızı aklınızda tutun. Devlet kapısı ihtiyaç kapısıdır. Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin. İnsanımızı belirsizliğe mahkum etmeyin. Millet yöneticilerden emaneti korumasını bekler.

Biz hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin buran bir inancın müntesipleriyiz. Günlük mesainiz bitse bile vicdan mesainiz devam etsin. Her akşam kendinize bugün kimin işini kolaylaştırdığınızı, şehriniz için ne yaptığınızı nefsinize sorun. Bu iç muhasebe meslek hayatınızda kendinizi diri tutacaktır. Sizlerden her zaman gözetlemenizi beklediğim bir diğer husus adalet terazisini muhafaza etmenizdir. Adaleti asla elden bırakmayacak herkesin hakkına hukukuna riayet edeceksiniz.

Diğer bir husus; milletin imkanlarını titizlikle korumanızdır. Unutmayın en tesirli nasihat insanın kendi davranışıdır. Siz ölçülü yaşarsanız kurumunuzda da ölçü yükselir. Kurumlarınızda muhakkak koordinasyonu sağlayın. Unutmayın devlette devamlılık esastır. Sizden önce başlamış iyi bir projeyi tamamlamak yeni bir proje kadar kıymetlidir.

Eğitim meselesi bizim önceliklerimizin en başında yer alır. Eğitimi vazifenizin merkezinde tutarak öğretmenlerimizin çabalarına destek olun. Sosyal medya çağında en fazla örselenen değerlerin başında mahremiyet bulunuyor.

Devletin birinci vazifesi vatandaşın güvenliğini huzurunu sağlamaktır. Kim olursa olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur. "
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Başlıklar :son dakikaRecep Tayyip Erdoğancanlı yayın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakam adaylarına 'ateşten gömlek' uyarısı: Emanete gölge düşürmeyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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