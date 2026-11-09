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Tesla tartışmalı modelin fişi çekti: Üretim durduruluyor

10:40, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tesla, satış hedeflerinin gerisinde kalan elektrikli pikap modeli Cybertruck için üretimi durdurma kararı aldı. 2027 yılının ortasında sona ermesi planlanan üretimin ardından şirketin yeni önceliği robotaksi Cybercab olacak.

Tesla, beklenen ticari başarıyı yakalayamayan Cybertruck modeli için yolun sonuna geldi. Şirketin 2027 yılının ortasında elektrikli pikap üretimini durdurması beklenirken, Tesla, üretim kapasitesini robotaksi projesi Cybercab'e yönlendirmeye hazırlanıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, cuma günü yaptığı açıklamada Cybertruck üretiminin sona erdirileceğini duyurdu. Musk, X platformundaki paylaşımında alınan kararın Cybercab üretimini artırmalarına olanak sağlayacağını ifade etti.


2023 yılının sonunda teslimatlarına başlanan Cybertruck, Tesla'nın iddialı modellerinden biri olarak piyasaya sürülmesine rağmen satış performansıyla beklentileri karşılayamadı. Üretimin 2027 yılının ortasında sona ermesiyle şirketin Teksas'taki Gigafactory tesisinde kaynaklar farklı bir projeye aktarılacak.

CYBERTRUCK SATIŞLARI YÜZDE 48 GERİLEDİ

Cybertruck'ın satış rakamları, Tesla'nın üretimi sonlandırma kararının arkasındaki tabloyu ortaya koydu. Kelley Blue Book verilerine göre Tesla, ABD'de 2024 yılında 38 bin 965 adet Cybertruck satışı gerçekleştirdi. 2025 yılında ise satışlar 20 bin 237 adede düştü. Böylece modelin satışları bir yılda yüzde 48 geriledi.

TESLA'NIN YENİ GÖZDESİ CYBERCAB

Cybertruck üretiminin sona ermesiyle Tesla'nın odağındaki yeni model Cybercab olacak. Şirketin tamamen otonom ulaşım hedefleri doğrultusunda geliştirdiği robotaksi, gelecekte Tesla'nın ulaşım hizmetlerinin merkezinde yer almayı hedefliyor.

İki kişilik olarak tasarlanan Cybercab, geleneksel araçlardan farklı olarak direksiyon ve pedal içermiyor. Tamamen otonom sürüş amacıyla geliştirilen modelin robotaksi hizmetlerinde kullanılması planlanıyor.


Musk, Cybertruck üretim kapasitesinin Cybercab'e aktarılmasıyla Teksas fabrikasında robotaksi üretiminin artırılabileceğini belirtti.

Başlıklar :teslaCybertruckCybercabelon musk
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Tesla tartışmalı modelin fişi çekti: Üretim durduruluyor

Tesla, beklenen ticari başarıyı yakalayamayan Cybertruck modeli için yolun sonuna geldi. Şirketin 2027 yılının ortasında elektrikli pikap üretimini durdurması beklenirken, Tesla, üretim kapasitesini robotaksi projesi Cybercab'e yönlendirmeye hazırlanıyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, cuma günü yaptığı açıklamada Cybertruck üretiminin sona erdirileceğini duyurdu. Musk, X platformundaki paylaşımında alınan kararın Cybercab üretimini artırmalarına olanak sağlayacağını ifade etti.


2023 yılının sonunda teslimatlarına başlanan Cybertruck, Tesla'nın iddialı modellerinden biri olarak piyasaya sürülmesine rağmen satış performansıyla beklentileri karşılayamadı. Üretimin 2027 yılının ortasında sona ermesiyle şirketin Teksas'taki Gigafactory tesisinde kaynaklar farklı bir projeye aktarılacak.

CYBERTRUCK SATIŞLARI YÜZDE 48 GERİLEDİ

Cybertruck'ın satış rakamları, Tesla'nın üretimi sonlandırma kararının arkasındaki tabloyu ortaya koydu. Kelley Blue Book verilerine göre Tesla, ABD'de 2024 yılında 38 bin 965 adet Cybertruck satışı gerçekleştirdi. 2025 yılında ise satışlar 20 bin 237 adede düştü. Böylece modelin satışları bir yılda yüzde 48 geriledi.

TESLA'NIN YENİ GÖZDESİ CYBERCAB

Cybertruck üretiminin sona ermesiyle Tesla'nın odağındaki yeni model Cybercab olacak. Şirketin tamamen otonom ulaşım hedefleri doğrultusunda geliştirdiği robotaksi, gelecekte Tesla'nın ulaşım hizmetlerinin merkezinde yer almayı hedefliyor.

İki kişilik olarak tasarlanan Cybercab, geleneksel araçlardan farklı olarak direksiyon ve pedal içermiyor. Tamamen otonom sürüş amacıyla geliştirilen modelin robotaksi hizmetlerinde kullanılması planlanıyor.


Musk, Cybertruck üretim kapasitesinin Cybercab'e aktarılmasıyla Teksas fabrikasında robotaksi üretiminin artırılabileceğini belirtti.

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