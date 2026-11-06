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1 milyon TL'ye Türkiye pazarına hazırlanıyor! Sıfır araba alacaklara bütçe dostu yeni model

14:27, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Dacia, elektrikli otomobil pazarındaki şehir içi kullanım odaklı modeli Spring'i tamamen yenileyerek ikinci nesliyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkardı. Kompakt yapısı ve elektrikli motoruyla özellikle günlük şehir içi ulaşımı hedefleyen yeni Spring, Avrupa üretimi olmasıyla da dikkat çekiyor. Çin menşeli elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi yükünden etkilenmeyecek olması, modelin Türkiye pazarındaki olası fiyat konumlandırması açısından önem taşıyor. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayan tüketicilerin yakından takip ettiği modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve satışa sunulması halinde hangi fiyat etiketiyle alıcı bulacağı merak ediliyor. Dacia'nın tamamen yenilediği ikinci nesil Spring, elektrikli otomobil pazarında erişilebilir seçenek arayanların gündemine girmeye aday. Peki, yeni Dacia Spring'in Türkiye fiyatı ne kadar olacak, model Türkiye'de satışa çıkacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

Elektrikli otomobil pazarında şehir içi kullanıma uygun ve daha erişilebilir modellerin önemi artarken Dacia, Spring modelini tamamen yenileyerek ikinci neslini tanıttı. Günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni model, kompakt elektrikli otomobil arayan tüketicilere hitap ediyor. Avrupa üretimi olması nedeniyle Çin menşeli elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi yükünden etkilenmeyecek olan Spring, Türkiye'de satışa sunulması halinde fiyatıyla gündeme gelebilir. Özellikle elektrikli otomobil pazarına daha düşük bütçeyle giriş yapmak isteyen tüketiciler, yeni modelin Türkiye'ye geliş tarihini ve satış fiyatını merak ediyor. Dacia'nın yenilediği Spring'in Türkiye pazarında nasıl bir konum elde edeceği ise açıklanacak fiyat ve donanım seçenekleriyle netlik kazanacak. Peki, yeni Dacia Spring'in Türkiye fiyatı belli oldu mu, ikinci nesil model ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...

Dacia, uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentindeki modeli Spring’i yeni nesliyle baştan aşağı yeniledi. Küresel pazarda yaklaşık beş yıllık süreçte 210 binin üzerinde satış rakamına ulaşan model, artık Çin yerine Slovenya’da üretilecek.

1 MİLYON TL’YE OTOMOBİL GELİYOR! YAKINDA TÜRKİYE’DE GÖRMEYE HAZIR OLUN

Yeni nesil Dacia Spring, Renault’nun küçük elektrikli modelleri için geliştirdiği RG-EV small platformunu temel alıyor. Slovenya’daki üretim tesisinde yeni Renault Twingo E-Tech ile aynı üretim hattından çıkacak olan otomobil, önceki versiyonuna kıyasla daha büyük bir gövde ve daha kullanışlı bir yaşam alanı sunuyor.

3,85 metre uzunluğa sahip yeni Spring’in bagaj hacmi 337 litre olarak açıklanıyor. 1.212 kilogramlık boş ağırlığıyla dikkat çeken model, kompakt ölçülerini korurken günlük kullanım ihtiyaçlarına daha fazla alan sağlamayı hedefliyor.

Elektrikli otomobilin kaputunun altında ise 60 kW (yaklaşık 82 beygir) güç ve 175 Nm tork üreten yeni bir elektrik motoru bulunuyor. Spring, 0’dan 100 km/sa hıza 12,1 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 130 km/sa hıza ulaşabiliyor. Modelin karma kullanım koşullarındaki menzili ise 250 kilometre olarak belirtiliyor.

Yeni Dacia Spring, Avrupa’da 17 bin 900 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Türkiye’deki fiyatı henüz resmi olarak açıklanmazken, modelin 1 milyon TL civarında bir fiyat etiketiyle pazara giriş yapması bekleniyor.

Başlıklar :ArabaDaciasıfır araba
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1 milyon TL'ye Türkiye pazarına hazırlanıyor! Sıfır araba alacaklara bütçe dostu yeni model

Elektrikli otomobil pazarında şehir içi kullanıma uygun ve daha erişilebilir modellerin önemi artarken Dacia, Spring modelini tamamen yenileyerek ikinci neslini tanıttı. Günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni model, kompakt elektrikli otomobil arayan tüketicilere hitap ediyor. Avrupa üretimi olması nedeniyle Çin menşeli elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi yükünden etkilenmeyecek olan Spring, Türkiye'de satışa sunulması halinde fiyatıyla gündeme gelebilir. Özellikle elektrikli otomobil pazarına daha düşük bütçeyle giriş yapmak isteyen tüketiciler, yeni modelin Türkiye'ye geliş tarihini ve satış fiyatını merak ediyor. Dacia'nın yenilediği Spring'in Türkiye pazarında nasıl bir konum elde edeceği ise açıklanacak fiyat ve donanım seçenekleriyle netlik kazanacak. Peki, yeni Dacia Spring'in Türkiye fiyatı belli oldu mu, ikinci nesil model ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...

Dacia, uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentindeki modeli Spring’i yeni nesliyle baştan aşağı yeniledi. Küresel pazarda yaklaşık beş yıllık süreçte 210 binin üzerinde satış rakamına ulaşan model, artık Çin yerine Slovenya’da üretilecek.

1 MİLYON TL’YE OTOMOBİL GELİYOR! YAKINDA TÜRKİYE’DE GÖRMEYE HAZIR OLUN

Yeni nesil Dacia Spring, Renault’nun küçük elektrikli modelleri için geliştirdiği RG-EV small platformunu temel alıyor. Slovenya’daki üretim tesisinde yeni Renault Twingo E-Tech ile aynı üretim hattından çıkacak olan otomobil, önceki versiyonuna kıyasla daha büyük bir gövde ve daha kullanışlı bir yaşam alanı sunuyor.

3,85 metre uzunluğa sahip yeni Spring’in bagaj hacmi 337 litre olarak açıklanıyor. 1.212 kilogramlık boş ağırlığıyla dikkat çeken model, kompakt ölçülerini korurken günlük kullanım ihtiyaçlarına daha fazla alan sağlamayı hedefliyor.

Elektrikli otomobilin kaputunun altında ise 60 kW (yaklaşık 82 beygir) güç ve 175 Nm tork üreten yeni bir elektrik motoru bulunuyor. Spring, 0’dan 100 km/sa hıza 12,1 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 130 km/sa hıza ulaşabiliyor. Modelin karma kullanım koşullarındaki menzili ise 250 kilometre olarak belirtiliyor.

Yeni Dacia Spring, Avrupa’da 17 bin 900 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Türkiye’deki fiyatı henüz resmi olarak açıklanmazken, modelin 1 milyon TL civarında bir fiyat etiketiyle pazara giriş yapması bekleniyor.

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