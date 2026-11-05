En uzun ömürlü araba markaları açıklandı: 402 bin km sınırını gözü kapalı aşıyor
En uzun ömürlü otomobil markalarına ilişkin yayımlanan son araştırma, araç dayanıklılığı konusunda dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. iSeeCars tarafından hazırlanan çalışmada, otomobillerin 250 bin mil yani yaklaşık 402 bin kilometreye ulaşma ihtimali karşılaştırıldı. Araştırmada Toyota, yüzde 19,7'lik oranla rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Lexus yüzde 14,4, Honda yüzde 13,3 ve Acura yüzde 9,5 ile Toyota'nın ardından sıralandı. Böylece listenin ilk dört basamağını Japon otomobil markaları oluşturdu. Sektör genelinde 402 bin kilometre sınırına ulaşma ihtimali yüzde 5,4 seviyesinde kalırken, bazı markalar bu ortalamanın oldukça üzerinde performans gösterdi. Araştırmanın Avrupa merkezli üreticilere ilişkin sonuçları da dikkat çekti. Peki, en uzun ömürlü otomobil markaları hangileri oldu, Toyota rakipleriyle arasındaki farkı ne kadar açtı? İşte araştırmanın öne çıkan sonuçları...
Otomobil satın alırken uzun kullanım ömrünü ve yüksek kilometre dayanıklılığını ön planda tutanlar için hazırlanan araştırmada, markaların 402 bin kilometreye ulaşma ihtimalleri karşılaştırıldı. iSeeCars'ın yayımladığı çalışmada Toyota, yüzde 19,7'lik oranla listenin zirvesine yerleşerek öne çıktı. Toyota'yı yüzde 14,4 ile Lexus, yüzde 13,3 ile Honda ve yüzde 9,5 ile Acura takip etti. İlk dört sıranın Japon üreticilerden oluşması, araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu. Buna karşılık sektör genelinde 250 bin mil sınırına ulaşma ihtimali yüzde 5,4 olarak hesaplandı. Avrupa markalarının sıralamadaki konumu ise Japon üreticilerle aradaki farkı gözler önüne serdi. Mercedes-Benz ve Volvo yüzde 2,6 ile 15 ve 16'ncı sıralarda yer alırken Volkswagen yüzde 1,5 ile 19'uncu oldu. BMW ve Audi ise yüzde 0,5 oranında kaldı. İşte araştırmada öne çıkan otomobil markaları...
ARIZA ÖLÇÜMÜ DEĞİL
Araştırma doğrudan arıza veya güvenilirlik ölçümü yapmıyor; markaların ABD’deki araçlarının 402 bin kilometreyi aşma olasılığını hesaplıyor. Burada sonuçları değerlendirirken ABD pazarının yapısını da göz ardı etmemek gerekiyor. Avrupa markaları ABD’de Japon ve yerli üreticiler kadar yüksek satış hacmine ve aynı model dağılımına sahip değil.
250 BİN MİLİ (402 BİN KM) AŞMA İHTİMALİ EN YÜKSEK OTOMOBİL MARKALARI
1. Toyota: %19,7
2. Lexus: %14,4
3. Honda: %13,3
4. Acura: %9,5
5. GMC: %5,8
6. Mazda: %5,3
7. Lincoln: %4,7
8. Ram: %4,2
9. Ford: %4,1
10. Cadillac: %3,9
11. Chevrolet: %3,6
12. Nissan: %3,4
13. Tesla: %3,3
14. Subaru: %2,8
15. Mercedes-Benz: %2,6
16. Volvo: %2,6
17. Infiniti: %2,5
18. Dodge: %1,7
Kaynak: iSeeCars