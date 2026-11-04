2027 araç muayene ücretleri belli oldu: Otomobil motosiklet ve ağır vasıta kaç TL olacak?

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle birlikte otomobiller için araç muayene ücretinin 2027'de 3 bin 288 TL'den 4 bin 203 TL'ye çıkması bekleniyor.

2027 araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte büyük ölçüde netleşti.

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerine göre bu oran yüzde 27,83 oldu ve muayene ücretlerinin bu oranda artması bekleniyor.

Yeni tarifelerin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu rakamları değiştirme yetkisi bulunduğu için tutarlar şimdilik tahmini.

Otomobil için 2027 araç muayene ücreti

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı ve römork için muayene ücreti 3 bin 288 TL'den 4 bin 203 TL'ye yükselecek. Egzoz emisyon ölçüm ücreti ise 460 TL'den 588 TL'ye çıkacak.

Böylece standart bir otomobil için muayene ve egzoz ölçümü birlikte yaklaşık 4 bin 791 TL tutacak. Araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkileyen bu artış, yeni yılın ilk gününden itibaren devreye girecek.

Motosiklet ve ağır vasıtada yeni tarife

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücreti 1.674 TL'den 2 bin 140 TL'ye yükselecek.

Kamyon, otobüs, çekici ve tanker gibi ağır vasıtalarda ise ücret 4 bin 446 TL'den 5 bin 683 TL'ye çıkacak.

Gecikme cezası devam ediyor

Muayenesini zamanında yaptırmayan araç sahipleri için uygulanan aylık yüzde 5'lik gecikme bedeli 2027'de de sürecek. Muayenesiz araç kullanmanın cezası da aynı oranda, yani yüzde 27,83 artacak.

Kesin tarife, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımlayacağı tebliğ ve TÜVTÜRK'ün resmi duyurusuyla belli olacak. Bu açıklamaların yıl sonuna doğru yapılması bekleniyor.

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