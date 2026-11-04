451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak: Milyonlarca araç sahibini bekleyen yeni tablo netleşti

Ticari araçlarda fatura ağırlaşıyor

Sıfırıncı basamaktaki ticari araçlar ve taksiler için belirlenen primler, otomobil fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Taksiler için illere göre belirlenen tavan ve taban tutarlar şöyle:

• İstanbul: En yüksek 183 bin 837 TL – En düşük 30 bin 640 TL

• Ankara: En yüksek 178 bin 634 TL – En düşük 29 bin 772 TL

• İzmir: En yüksek 173 bin 431 TL – En düşük 28 bin 905 TL



