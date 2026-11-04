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451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak: Milyonlarca araç sahibini bekleyen yeni tablo netleşti

451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak: Milyonlarca araç sahibini bekleyen yeni tablo netleşti

10:11, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak: Milyonlarca araç sahibini bekleyen yeni tablo netleşti

Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Kasım 2026 primleri belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından açıklanan yeni verilere göre, poliçe tutarları dudak uçuklatan seviyelere ulaştı. Yüzde 1 oranında zammın yansıdığı yeni dönemde, sigorta şirketlerinin taksit seçeneklerini sınırlandırmasıyla birlikte sürücüleri zorlu bir ödeme süreci bekliyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından açıklanan yeni prim tarifesi, trafiğe çıkmanın maliyetini adeta bambaşka bir boyuta taşıdı. Hem bireysel otomobil sahiplerini hem de ticari araç sürücülerini bekleyen yeni poliçe tutarları rekor seviyelere ulaştı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından açıklanan yeni prim tarifesi, trafiğe çıkmanın maliyetini adeta bambaşka bir boyuta taşıdı. Hem bireysel otomobil sahiplerini hem de ticari araç sürücülerini bekleyen yeni poliçe tutarları rekor seviyelere ulaştı.

Riskli sürücü ile risksiz arasında yüzde 500 fark

İstanbul'da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatmak isteyen bir araç sahibinin trafiğe çıkabilmesi için en az 19 bin 893 lira ödemesi gerekiyor. Hasar geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde, "en riskli" olarak kabul edilen 0. basamak ile "en risksiz" olan 8. basamak arasındaki makas yüzde 500 civarında açılmış durumda.

Riskli sürücü ile risksiz arasında yüzde 500 farkİstanbul'da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatmak isteyen bir araç sahibinin trafiğe çıkabilmesi için en az 19 bin 893 lira ödemesi gerekiyor. Hasar geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde, "en riskli" olarak kabul edilen 0. basamak ile "en risksiz" olan 8. basamak arasındaki makas yüzde 500 civarında açılmış durumda.

NTV’de yer alan habere göre; Üç büyükşehirdeki içten yanmalı motora sahip otomobiller için güncel prim tablosu şu şekilde şekillendi:

• İstanbul: 0. basamak (en riskli) 59 bin 678 TL / 8. basamak (en risksiz) 9 bin 946 TL

• Ankara: 0. basamak (en riskli) 57 bin 989 TL / 8. basamak (en risksiz) 9 bin 665 TL

• İzmir: 0. basamak (en riskli) 56 bin 300 TL / 8. basamak (en risksiz) 9 bin 383 TL

NTV’de yer alan habere göre; Üç büyükşehirdeki içten yanmalı motora sahip otomobiller için güncel prim tablosu şu şekilde şekillendi:• İstanbul: 0. basamak (en riskli) 59 bin 678 TL / 8. basamak (en risksiz) 9 bin 946 TL• Ankara: 0. basamak (en riskli) 57 bin 989 TL / 8. basamak (en risksiz) 9 bin 665 TL• İzmir: 0. basamak (en riskli) 56 bin 300 TL / 8. basamak (en risksiz) 9 bin 383 TL

Ticari araçlarda fatura ağırlaşıyor

Sıfırıncı basamaktaki ticari araçlar ve taksiler için belirlenen primler, otomobil fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Taksiler için illere göre belirlenen tavan ve taban tutarlar şöyle:

• İstanbul: En yüksek 183 bin 837 TL – En düşük 30 bin 640 TL

• Ankara: En yüksek 178 bin 634 TL – En düşük 29 bin 772 TL

• İzmir: En yüksek 173 bin 431 TL – En düşük 28 bin 905 TL


Ticari araçlarda fatura ağırlaşıyorSıfırıncı basamaktaki ticari araçlar ve taksiler için belirlenen primler, otomobil fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Taksiler için illere göre belirlenen tavan ve taban tutarlar şöyle:• İstanbul: En yüksek 183 bin 837 TL – En düşük 30 bin 640 TL• Ankara: En yüksek 178 bin 634 TL – En düşük 29 bin 772 TL• İzmir: En yüksek 173 bin 431 TL – En düşük 28 bin 905 TL

Otobüs primleri zirvede: 451 bin TL'yi aştı

Yeni tarifenin tartışmasız lideri ise otobüsler oldu. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip, sıfırıncı basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi rekor bir seviyeyle 451 bin 644 liraya yükseldi. Aynı kategorideki en düşük riskli (8. basamak) otobüslerin primi ise 75 bin 274 lira olarak hesaplandı.

Otobüs primleri zirvede: 451 bin TL'yi aştıYeni tarifenin tartışmasız lideri ise otobüsler oldu. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip, sıfırıncı basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi rekor bir seviyeyle 451 bin 644 liraya yükseldi. Aynı kategorideki en düşük riskli (8. basamak) otobüslerin primi ise 75 bin 274 lira olarak hesaplandı.

Sigortasız yakalanmanın bedeli ağır: Ceza ve trafikten men

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası olmadan yola çıkan sürücüleri ciddi yaptırımlar bekliyor. Poliçesi olmayan araçlar, eksiklik giderilene kadar trafikten men edilirken, sürücülere 1.246 lira idari para cezası kesiliyor. Bazı durumlarda trafik polisleri inisiyatif kullanarak aracın bağlanmaması için olay yerinde poliçe kesilmesine olanak tanıyabiliyor. Ancak sigortasız şekilde bir kazaya karışmanın bedeli çok daha ağır: Sürücüye 2 bin 39 lira ceza kesildiği gibi, karşı tarafa verilen tüm hasar da kazaya neden olan kişi tarafından cebinden ödeniyor.

Sigortasız yakalanmanın bedeli ağır: Ceza ve trafikten men2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası olmadan yola çıkan sürücüleri ciddi yaptırımlar bekliyor. Poliçesi olmayan araçlar, eksiklik giderilene kadar trafikten men edilirken, sürücülere 1.246 lira idari para cezası kesiliyor. Bazı durumlarda trafik polisleri inisiyatif kullanarak aracın bağlanmaması için olay yerinde poliçe kesilmesine olanak tanıyabiliyor. Ancak sigortasız şekilde bir kazaya karışmanın bedeli çok daha ağır: Sürücüye 2 bin 39 lira ceza kesildiği gibi, karşı tarafa verilen tüm hasar da kazaya neden olan kişi tarafından cebinden ödeniyor.

Gecikilen her ay için yüzde 5 zam

Poliçe yenileme tarihini kaçıranları bekleyen bir diğer tehlike ise katlanarak artan gecikme zamları. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması halinde, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında "sürprim" yansıtılıyor. Bu cezalı artış oranı, toplamda maksimum yüzde 50 sınırına kadar ulaşabiliyor.

Gecikilen her ay için yüzde 5 zamPoliçe yenileme tarihini kaçıranları bekleyen bir diğer tehlike ise katlanarak artan gecikme zamları. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmaması halinde, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında "sürprim" yansıtılıyor. Bu cezalı artış oranı, toplamda maksimum yüzde 50 sınırına kadar ulaşabiliyor.
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