Japon devinden rekor indirim: Lüks SUV fiyatında tam 5 milyon TL'lik düşüş
Otomotiv pazarında kasım ayı kampanyaları hız kazanırken Toyota'dan dev adım geldi. Markanın amiral gemisi Land Cruiser Prado'nun fiyatı 19 milyon 995 bin TL'den 15 milyon TL'ye çekildi. İşte kasım ayına özel rekor indirimin detayları...
Otomotiv pazarında kasım ayı kampanyaları hız kazanırken, Japon devi Toyota'nın amiral gemisi niteliğindeki lüks SUV modellerinden Land Cruiser Prado için açıkladığı avantajlı fiyatlar büyük yankı uyandırdı.
Güçlü arazi kabiliyeti, üstün konfor donanımları ve prestijli tasarımıyla üst segmentte öne çıkan model, kasım ayına özel yapılan yaklaşık 5 milyon TL'lik indirimle birlikte otomobil tutkunlarının radarına girdi.
Sıfır kilometre araç pazarındaki bu rekor düzeydeki fiyat indirimi, lüks SUV segmentindeki rekabeti kızıştırdı.
Toyota'nın üst segment SUV modelleri arasında bulunan Land Cruiser Prado, kasım ayı boyunca geçerli olan kampanya kapsamında önemli bir fiyat indirimiyle çok konuşuldu.
Modelin normal satış fiyatı 19 milyon 995 bin TL olarak açıklanırken, kampanyalı fiyatı 15 milyon TL seviyesine çekildi.
Bu fiyat güncellemesiyle birlikte Land Cruiser Prado'nun satış fiyatında toplam 4 milyon 995 bin TL'lik indirim yapılmış oldu.