Türkiye otomotiv sektörüne Volkswagen hamlesi: KAP'a bildirildi
Doğuş Otomotiv, Alman otomotiv devi Volkswagen’in binek araçlarının Türkiye'de üretilmesi ihtimalini masaya yatırarak niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Sektöre yüksek katma değer sağlaması beklenen bu stratejik hamlenin ilk resmi bildirimi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapıldı.
Doğuş Otomotiv, Volkswagen ile markanın binek otomobillerinin Türkiye'de üretim seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzaladı.
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan gerçekleştirilecek yeni işbirliğiyle, Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülke otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülüyor.