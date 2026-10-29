Togg uygun fiyatlı yeni modelini duyurdu! Satışa çıkacağı tarih belli oldu
Togg'un yeni modeli T6X için satış sürecine ilişkin gelişmeler otomobil gündeminde öne çıkıyor. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenen modelin ön talep tarihinin ve ilk teslimat döneminin Haziran 2027 olarak planlandığı belirtiliyor. Buna göre T6X için ön talep sürecinin haziran ayında başlaması, ilk araçların ise aynı ayın sonunda kullanıcılarla buluşması hedefleniyor. Yeni modelin takvimi, Togg'un gelecek dönemdeki ürün planlamasını takip eden otomobil meraklılarının dikkatini çekiyor. Ön talep sürecinin nasıl yürütüleceği ve satışa ilişkin diğer ayrıntıların ne zaman duyurulacağı da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Togg T6X ne zaman satışa çıkacak? İlk teslimatlar Haziran 2027'de mi yapılacak? İşte yeni modelin planlanan takvimine ilişkin ayrıntılar...
Togg T6X satış tarihi, yerli otomobil markasının yeni modelini bekleyen kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenen T6X için ön talep ve teslimat takvimine ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Edinilen bilgilere göre modelin ön talep sürecinin Haziran 2027'de başlatılması planlanıyor. İlk araçların ise talep toplama döneminin hemen ardından, aynı ayın sonunda kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor. Yeni modelin satış süreciyle ilgili gelişmeler, Togg'un ürün gamını yakından takip eden otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Peki, Togg T6X ne zaman ön siparişe açılacak? İlk teslimatlar hangi tarihte başlayacak? İşte Togg'un yeni modeli T6X için planlanan satış takvimi ve merak edilen ayrıntılar...
Togg’un yeni modeli T6X, satış tarihi, fiyatı ve teknik özellikleriyle gündemdeki yerini koruyor. T10X ve T10F’in ardından ürün ailesini genişletmeye hazırlanan yerli otomobil üreticisi, T6X ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı amaçlıyor.
TOGG'DAN UYGUN FİYATLI OTOMOBİL GELİYOR! T6X'LE DİKKATLER ÜZERİNE ÇEKECEK
Togg’un mevcut takvimine göre T6X için ön talep sürecinin Haziran 2027’de başlatılması planlanıyor. İlk araçların ise talep döneminin başlamasının ardından, haziran ayının son günlerinden itibaren kullanıcılara sevk edilmesi hedefleniyor.
Togg T6X ne zaman satışa çıkacak?
T6X’in kullanıcılarla buluşması için işaret edilen dönem Haziran 2027. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 31 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, yeni model için gelecek yıl haziran ayında talep toplamaya başlamayı ve ilk araçları aynı ayın sonunda kullanıcılara ulaştırmayı planladıklarını ifade etti. Buna göre T6X’in satış sürecinin 2027 yılının haziran ayında başlaması bekleniyor. Ancak üretim ve teslimat takviminde ilerleyen dönemde değişiklik yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.
Togg T6X fiyatı ne kadar olacak?
Yeni modelle ilgili en çok merak edilen başlıklardan biri de T6X’in satış fiyatı. Togg tarafında daha önce gündeme getirilen yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesindeki fiyat hedefinin korunduğu belirtiliyor.
Fuat Tosyalı da söz konusu hedefin değişmediğini açıklamış durumda. Bununla birlikte, 1,3 milyon TL’nin kesinleşmiş satış fiyatı olmadığını, mevcut şartlar doğrultusunda belirlenen bir hedef olduğunu belirtmek gerekiyor. Nihai liste fiyatının satış dönemine yaklaşıldığında açıklanması bekleniyor.
Togg T6X için gözler 2027’de
Togg’un ürün gamına eklemeye hazırlandığı T6X için şu an öne çıkan iki temel bilgi bulunuyor. Bunların ilki, ön talep sürecinin Haziran 2027’de başlamasının planlanması; ikincisi ise modelin yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesinde fiyatlandırılmasının hedeflenmesi.