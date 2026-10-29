Togg uygun fiyatlı yeni modelini duyurdu! Satışa çıkacağı tarih belli oldu

Togg T6X fiyatı ne kadar olacak?

Yeni modelle ilgili en çok merak edilen başlıklardan biri de T6X’in satış fiyatı. Togg tarafında daha önce gündeme getirilen yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesindeki fiyat hedefinin korunduğu belirtiliyor.

Fuat Tosyalı da söz konusu hedefin değişmediğini açıklamış durumda. Bununla birlikte, 1,3 milyon TL’nin kesinleşmiş satış fiyatı olmadığını, mevcut şartlar doğrultusunda belirlenen bir hedef olduğunu belirtmek gerekiyor. Nihai liste fiyatının satış dönemine yaklaşıldığında açıklanması bekleniyor.

Togg T6X için gözler 2027’de

Togg’un ürün gamına eklemeye hazırlandığı T6X için şu an öne çıkan iki temel bilgi bulunuyor. Bunların ilki, ön talep sürecinin Haziran 2027’de başlamasının planlanması; ikincisi ise modelin yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesinde fiyatlandırılmasının hedeflenmesi.