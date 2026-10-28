En fazla otomobil üreten ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

En az yakıt tüketen otomobiller belli oldu! Hem benzin hem de dizelde listenin başına imza attı

En az yakıt tüketen otomobiller, araç almayı planlayan sürücülerin gündeminde! 2026 yılının ilk 7 ayında otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hem satın alma bütçelerine hem de kullanım maliyetlerine uygun modelleri araştırdı. Özellikle akaryakıt giderlerini kontrol altında tutmak isteyen sürücüler, düşük tüketim değerleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli araçlara yöneldi. Kilometre başına yakıt veya enerji tüketimi, farklı modeller arasında tercih yaparken dikkate alınan önemli ölçütlerden biri haline geldi. Araçların kullanım maliyetlerini karşılaştıran tüketiciler, günlük ulaşımda daha ekonomik seçenekleri belirlemeye çalışıyor. Peki, 2026'nın ilk 7 ayında hangi otomobiller en düşük tüketim değerlerine sahip oldu? Sürücülere tasarruf sağlayan hibrit ve elektrikli modeller hangileri? İşte merak edilen otomobiller ve yakıt tasarrufuna ilişkin ayrıntılar…