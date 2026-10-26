Japon otomotiv devinden flaş karar: Efsane modeller için yolun sonu göründü
Subaru, 2028 yılı itibarıyla Avrupa pazarında benzinli araç satışını tamamen durdurarak radikal bir döneme geçiyor. Sıkı emisyon kuralları ve artan maliyetler nedeniyle alınan bu karar, Forester ve Crosstrek gibi simge modelleri de kapsayacak.
Japon otomobil üreticisi Subaru, Avrupa pazarında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin, gelecek yıldan itibaren benzinli araç satışlarını kademeli olarak azaltarak 2028 yılına kadar tamamen elektrikli modellere yönelmesi bekleniyor. Kararda, Avrupa Birliği’nin sıkılaşan emisyon kuralları ve içten yanmalı motorlu araçlara ilişkin artan maliyetlerin etkili olduğu belirtiliyor.
Benzinli modeller kademeli olarak kalkacak
Subaru’nun planı kapsamında, mevcut benzinli araç stokları tükendikçe satışlar azaltılacak. Şirketin Avrupa’daki dönüşümü, markanın karakteristik özellikleri arasında yer alan yatay yerleşimli boksör motorlu modellerini de kapsayacak. Forester ve Crosstrek gibi SUV modellerinin geleceği de bu değişimden etkilenecek.
Subaru, Japonya ve bazı diğer pazarlarda hibrit modeller sunmasına rağmen Avrupa’da tam hibrit seçeneklere yer vermiyor. Bu durum, şirketin Avrupa’daki ürün gamını elektrikli araçlar üzerinden yeniden şekillendirmesini gündeme getiriyor.
Avrupa’daki düzenlemeler maliyetleri artırıyor
Elektrikli araçlara geçiş kararında Avrupa’nın çevre politikaları önemli rol oynuyor. Euro 7 emisyon standartlarının devreye girmesi ve 2030 yılına kadar karbon emisyonlarına ilişkin kuralların daha da sıkılaşması, üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor.
Yeni düzenlemelere uyum sağlamak için ek mühendislik ve geliştirme yatırımları yapmak zorunda kalacak olan Subaru açısından Avrupa pazarının sınırlı büyüklüğü de belirleyici unsurlar arasında bulunuyor. Şirket, geçen yıl mart ayına kadar uzanan mali dönemde Avrupa’da 23 bin araç satarken, dünya genelindeki satışları 890 bin seviyesinde gerçekleşti. Avrupa’nın küresel satışlar içindeki payının yüzde 3’ün altında kalması, maliyet ve yatırım hesaplarını daha önemli hale getiriyor.
Elektrikli araçlara talep artıyor
Avrupa’da elektrikli otomobil pazarındaki hareketlilik de dönüşümü destekleyen gelişmeler arasında gösteriliyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, bölgedeki elektrikli araç satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 arttı.
Aynı dönemde elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 31 olarak kaydedilirken, benzinli otomobillerin payı yüzde 18’de kaldı. Hibrit araçlar ise yüzde 34’lük payla öne çıktı.
Subaru’nun Avrupa’da benzinli araçlardan uzaklaşma planının, elektrikli modellere geçiş sürecinde diğer üreticilerin stratejileri açısından da dikkatle izlenmesi bekleniyor.