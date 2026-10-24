Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yıl sonu için düğmeye bastı: İşte sıfır araç kampanyaları

TOGG'DA T10F VE T10X MODELLERİNE ÖZEL SIFIR FAİZ VE HEDİYE ŞARJ AVANTAJI





Yerli otomobil Togg, T10F V2 modeli için 1 milyon TL krediye 6 ay vade yüzde 0 faiz (aylık 166 bin 667 TL) ve 600 bin TL krediye 12 ay vade aylık 50 bin TL ödeme fırsatı sunuyor.





T10X V2 modelinde ise 400 bin TL kredi için 12 ay vade yüzde 0 faizle aylık 33 bin 334 TL taksit imkanı yer alıyor.





Ayrıca T10X ve T10F V2'de 1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faizli (aylık 78 bin 8 TL) paketi seçenlere 1 yıllık (3 bin kWh) Toggen şarj hediye ediliyor.