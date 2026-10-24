Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yıl sonu için düğmeye bastı: İşte sıfır araç kampanyaları

Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yıl sonu için düğmeye bastı: İşte sıfır araç kampanyaları

12:21, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:47, 24/10/2026, Cumartesi
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yıl sonu için düğmeye bastı: İşte sıfır araç kampanyaları

Yıl sonunun yaklaşması ve otomobil satışlarındaki gerileme üzerine otomotiv devleri sıfır araç satışlarını canlandırmak için dev kampanyalarını peş peşe duyurdu. Markalar, 5 milyon liraya varan kredi imkanları, 36 aya varan vadeler ve yüzde 0 faizli finansman destekleriyle müşteri çekmeyi hedefliyor.

Sıfır otomobil kampanyaları belli oldu. Skoda, Fiat, Nissan ve Togg, indirimli fiyatlar ve finansman fırsatlarıyla öne çıkıyor. NTV'de yer alan habere göre, farklı segmentlerde yer alan otomobillerin fiyatlarını karşılaştıran tüketiciler, kampanya döneminde sunulan indirimleri ve satın alma koşullarını yakından takip etmeye devam ediyor.


Peki, hangi model kaç TL’ye satılıyor, sıfır faizli kredi seçenekleri neler? İşte güncel fiyat listeleri ve kampanya detayları...

Sıfır otomobil kampanyaları belli oldu. Skoda, Fiat, Nissan ve Togg, indirimli fiyatlar ve finansman fırsatlarıyla öne çıkıyor. NTV'de yer alan habere göre, farklı segmentlerde yer alan otomobillerin fiyatlarını karşılaştıran tüketiciler, kampanya döneminde sunulan indirimleri ve satın alma koşullarını yakından takip etmeye devam ediyor.Peki, hangi model kaç TL’ye satılıyor, sıfır faizli kredi seçenekleri neler? İşte güncel fiyat listeleri ve kampanya detayları...

TOGG'DA T10F VE T10X MODELLERİNE ÖZEL SIFIR FAİZ VE HEDİYE ŞARJ AVANTAJI


Yerli otomobil Togg, T10F V2 modeli için 1 milyon TL krediye 6 ay vade yüzde 0 faiz (aylık 166 bin 667 TL) ve 600 bin TL krediye 12 ay vade aylık 50 bin TL ödeme fırsatı sunuyor.


T10X V2 modelinde ise 400 bin TL kredi için 12 ay vade yüzde 0 faizle aylık 33 bin 334 TL taksit imkanı yer alıyor.


Ayrıca T10X ve T10F V2'de 1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faizli (aylık 78 bin 8 TL) paketi seçenlere 1 yıllık (3 bin kWh) Toggen şarj hediye ediliyor.

TOGG'DA T10F VE T10X MODELLERİNE ÖZEL SIFIR FAİZ VE HEDİYE ŞARJ AVANTAJIYerli otomobil Togg, T10F V2 modeli için 1 milyon TL krediye 6 ay vade yüzde 0 faiz (aylık 166 bin 667 TL) ve 600 bin TL krediye 12 ay vade aylık 50 bin TL ödeme fırsatı sunuyor. T10X V2 modelinde ise 400 bin TL kredi için 12 ay vade yüzde 0 faizle aylık 33 bin 334 TL taksit imkanı yer alıyor. Ayrıca T10X ve T10F V2'de 1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faizli (aylık 78 bin 8 TL) paketi seçenlere 1 yıllık (3 bin kWh) Toggen şarj hediye ediliyor.

ALMAN VE FRANSIZ DEVLERİNDEN SIFIR FAİZLİ KREDİ ATAĞI


Lüks ve binek segmentte iddialı finansman destekleri dikkat çekiyor:


Audi: Q6 e-tron için 2 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faiz; Q4 e-tron için 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faiz.

ALMAN VE FRANSIZ DEVLERİNDEN SIFIR FAİZLİ KREDİ ATAĞILüks ve binek segmentte iddialı finansman destekleri dikkat çekiyor:Audi: Q6 e-tron için 2 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faiz; Q4 e-tron için 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faiz.

Mercedes: 5 milyon TL’ye kadar kredi, 36 ay vade ve yüzde 3,50 faiz imkanı.

Mercedes: 5 milyon TL’ye kadar kredi, 36 ay vade ve yüzde 3,50 faiz imkanı.

Renault & Dacia: Megane Sedan ve Clio'da 200 bin TL'ye 6 ay yüzde 0 faiz; Dacia modellerinde 200 bin TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizle aylık ödeme 33 bin 333 TL.

Renault &amp; Dacia: Megane Sedan ve Clio'da 200 bin TL'ye 6 ay yüzde 0 faiz; Dacia modellerinde 200 bin TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizle aylık ödeme 33 bin 333 TL.

Citroën: Ami modelinde 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz veya nakit indirimi opsiyonu.

Citroën: Ami modelinde 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz veya nakit indirimi opsiyonu.

JAPON VE KORE MARKALARINDA İNDİRİM VE UYGUN FAİZ SEÇENEKLERİ


Asya menşeili markalarda nakit destekleri ve ticari krediler öne çıkıyor:


Hyundai: i20’de 135 bin TL, Bayon’da 155 bin TL’ye varan indirim veya 250 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz.

JAPON VE KORE MARKALARINDA İNDİRİM VE UYGUN FAİZ SEÇENEKLERİAsya menşeili markalarda nakit destekleri ve ticari krediler öne çıkıyor:Hyundai: i20’de 135 bin TL, Bayon’da 155 bin TL’ye varan indirim veya 250 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz.

Honda: ZR-V e:HEV için 1 milyon TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz; HR-V e:HEV için 600 bin TL'ye 6 ay yüzde 0 faiz.

Honda: ZR-V e:HEV için 1 milyon TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz; HR-V e:HEV için 600 bin TL'ye 6 ay yüzde 0 faiz.

Nissan: Qashqai ticari müşterilerine 1 milyon TL, X-Trail Mild Hybrid 2025 modellerinde ise 2 milyon TL’ye kadar 6 ay vade yüzde 0 faiz.

Nissan: Qashqai ticari müşterilerine 1 milyon TL, X-Trail Mild Hybrid 2025 modellerinde ise 2 milyon TL’ye kadar 6 ay vade yüzde 0 faiz.

Suzuki: Vitara ve S-Cross modellerinde 500 bin TL kredi için 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz.

Suzuki: Vitara ve S-Cross modellerinde 500 bin TL kredi için 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz.

ÇİN MENŞEİLİ ARAÇLAR VE DİĞER MARKALARDA DEV FİNANSMAN DESTEKLERİ


Pazarda payını artırmak isteyen Çinli üreticiler ve diğer markaların kampanyaları:


Ssangyong: Musso Grand 4x4 araçlarda 1,5 milyon TL’ye 24 ay vadeli yüzde 0 faizli dev kredi.

ÇİN MENŞEİLİ ARAÇLAR VE DİĞER MARKALARDA DEV FİNANSMAN DESTEKLERİPazarda payını artırmak isteyen Çinli üreticiler ve diğer markaların kampanyaları:Ssangyong: Musso Grand 4x4 araçlarda 1,5 milyon TL’ye 24 ay vadeli yüzde 0 faizli dev kredi.

Fiat & Cupra: Fiat Grande Panda ve Cupra modellerinde 250 bin TL krediye 12 ay vade yüzde 0 faiz.

Fiat &amp; Cupra: Fiat Grande Panda ve Cupra modellerinde 250 bin TL krediye 12 ay vade yüzde 0 faiz.

Skoda: Enyaq modellerinde 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faizli ticari kredi.

Skoda: Enyaq modellerinde 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faizli ticari kredi.

JAECOO, OMODA & BYD: JAECOO 7 için 400 bin TL, OMODA 5 için 300 bin TL’ye 6 ay yüzde 0 ticari kredi; BYD Tang için 1 milyon TL'ye varan kredi 12 ay yüzde 1,99 faiz oranı.

JAECOO, OMODA &amp; BYD: JAECOO 7 için 400 bin TL, OMODA 5 için 300 bin TL’ye 6 ay yüzde 0 ticari kredi; BYD Tang için 1 milyon TL'ye varan kredi 12 ay yüzde 1,99 faiz oranı.
Başlıklar :OtomobilSıfır OtomobilKampanyaSatış
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026