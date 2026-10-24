Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yıl sonu için düğmeye bastı: İşte sıfır araç kampanyaları
Yıl sonunun yaklaşması ve otomobil satışlarındaki gerileme üzerine otomotiv devleri sıfır araç satışlarını canlandırmak için dev kampanyalarını peş peşe duyurdu. Markalar, 5 milyon liraya varan kredi imkanları, 36 aya varan vadeler ve yüzde 0 faizli finansman destekleriyle müşteri çekmeyi hedefliyor.
Sıfır otomobil kampanyaları belli oldu. Skoda, Fiat, Nissan ve Togg, indirimli fiyatlar ve finansman fırsatlarıyla öne çıkıyor. NTV'de yer alan habere göre, farklı segmentlerde yer alan otomobillerin fiyatlarını karşılaştıran tüketiciler, kampanya döneminde sunulan indirimleri ve satın alma koşullarını yakından takip etmeye devam ediyor.
Peki, hangi model kaç TL’ye satılıyor, sıfır faizli kredi seçenekleri neler? İşte güncel fiyat listeleri ve kampanya detayları...
TOGG'DA T10F VE T10X MODELLERİNE ÖZEL SIFIR FAİZ VE HEDİYE ŞARJ AVANTAJI
Yerli otomobil Togg, T10F V2 modeli için 1 milyon TL krediye 6 ay vade yüzde 0 faiz (aylık 166 bin 667 TL) ve 600 bin TL krediye 12 ay vade aylık 50 bin TL ödeme fırsatı sunuyor.
T10X V2 modelinde ise 400 bin TL kredi için 12 ay vade yüzde 0 faizle aylık 33 bin 334 TL taksit imkanı yer alıyor.
Ayrıca T10X ve T10F V2'de 1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faizli (aylık 78 bin 8 TL) paketi seçenlere 1 yıllık (3 bin kWh) Toggen şarj hediye ediliyor.
ALMAN VE FRANSIZ DEVLERİNDEN SIFIR FAİZLİ KREDİ ATAĞI
Lüks ve binek segmentte iddialı finansman destekleri dikkat çekiyor:
Audi: Q6 e-tron için 2 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faiz; Q4 e-tron için 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faiz.
Mercedes: 5 milyon TL’ye kadar kredi, 36 ay vade ve yüzde 3,50 faiz imkanı.
Renault & Dacia: Megane Sedan ve Clio'da 200 bin TL'ye 6 ay yüzde 0 faiz; Dacia modellerinde 200 bin TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizle aylık ödeme 33 bin 333 TL.
Citroën: Ami modelinde 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz veya nakit indirimi opsiyonu.
JAPON VE KORE MARKALARINDA İNDİRİM VE UYGUN FAİZ SEÇENEKLERİ
Asya menşeili markalarda nakit destekleri ve ticari krediler öne çıkıyor:
Hyundai: i20’de 135 bin TL, Bayon’da 155 bin TL’ye varan indirim veya 250 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz.
Honda: ZR-V e:HEV için 1 milyon TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz; HR-V e:HEV için 600 bin TL'ye 6 ay yüzde 0 faiz.
Nissan: Qashqai ticari müşterilerine 1 milyon TL, X-Trail Mild Hybrid 2025 modellerinde ise 2 milyon TL’ye kadar 6 ay vade yüzde 0 faiz.
Suzuki: Vitara ve S-Cross modellerinde 500 bin TL kredi için 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz.
ÇİN MENŞEİLİ ARAÇLAR VE DİĞER MARKALARDA DEV FİNANSMAN DESTEKLERİ
Pazarda payını artırmak isteyen Çinli üreticiler ve diğer markaların kampanyaları:
Ssangyong: Musso Grand 4x4 araçlarda 1,5 milyon TL’ye 24 ay vadeli yüzde 0 faizli dev kredi.
Fiat & Cupra: Fiat Grande Panda ve Cupra modellerinde 250 bin TL krediye 12 ay vade yüzde 0 faiz.
Skoda: Enyaq modellerinde 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faizli ticari kredi.
JAECOO, OMODA & BYD: JAECOO 7 için 400 bin TL, OMODA 5 için 300 bin TL’ye 6 ay yüzde 0 ticari kredi; BYD Tang için 1 milyon TL'ye varan kredi 12 ay yüzde 1,99 faiz oranı.