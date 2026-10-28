Oy için 'kavga' tiyatrosuna girişmişlerdi: Soykırımın failleri ittifakını sürdürecek
İsrail’de seçim öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında yaşanan gerilim, seçimlerin ardından yerini birlik mesajına bıraktı. Seçim sürecinde oy için 'kavga' tiyatrosunun ardından Netanyahu’nun Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile görüştüğü ve “Birlikteyiz ve birlikte kalmaya devam edeceğiz” mesajının verildiği bildirildi.
İsrail'de dün yapılan seçimin öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki soğuk rüzgarlar dünya gündemine oturmuştu.
Ben-Gvir Netanyahu'nun kendisiyle görüntü vermekten kaçındığını ve Avrupalı liderlere, seçimde başarılı sonuç alırsa kendisini hükümete dahil etmeme sözü verdiğini iddia etmişti.
Ben-Gvir'i hükümete dahil etmeyeceği iddialarına 'yalan' dedi
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidardaki Likud Partisi ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi arasında gerginlik her geçen gün tırmanırken Netanyahu, Ben-Gvir'in kendisi hakkında dile getirdiği iddialara yanıt vermişti.
Söz konusu iddiaların "yalan ve algı operasyonu" olduğunu söyleyen Netanyahu, hükümeti kendisi kurması halinde aşırı sağcı Ben-Gvir'in üst düzey bakanlıklardan birini üstleneceğini belirtmişti.
"Birlikteyiz ve birlikte kalmaya devam edeceğiz"
Seçim zamanı oy için kavga tiyatrosuna girişen Netanyahu ve Ben-Gvir'in oyunu kısa sürdü.
Netanyahu'nun Ben-Gvir ve İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile görüştüğü ortaya çıktı.
Söz konusu görüşmede ise, "Birlikteyiz ve birlikte kalmaya devam edeceğiz" mesajının verildiği bildirildi.