Oy için 'kavga' tiyatrosuna girişmişlerdi: Soykırımın failleri ittifakını sürdürecek

İsrail'de dün yapılan seçimin öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasındaki soğuk rüzgarlar dünya gündemine oturmuştu.

Ben-Gvir Netanyahu'nun kendisiyle görüntü vermekten kaçındığını ve Avrupalı liderlere, seçimde başarılı sonuç alırsa kendisini hükümete dahil etmeme sözü verdiğini iddia etmişti.

Ben-Gvir'i hükümete dahil etmeyeceği iddialarına 'yalan' dedi

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidardaki Likud Partisi ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi arasında gerginlik her geçen gün tırmanırken Netanyahu, Ben-Gvir'in kendisi hakkında dile getirdiği iddialara yanıt vermişti.

Söz konusu iddiaların "yalan ve algı operasyonu" olduğunu söyleyen Netanyahu, hükümeti kendisi kurması halinde aşırı sağcı Ben-Gvir'in üst düzey bakanlıklardan birini üstleneceğini belirtmişti.

"Birlikteyiz ve birlikte kalmaya devam edeceğiz"

Seçim zamanı oy için kavga tiyatrosuna girişen Netanyahu ve Ben-Gvir'in oyunu kısa sürdü.

Netanyahu'nun Ben-Gvir ve İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile görüştüğü ortaya çıktı.

Söz konusu görüşmede ise, "Birlikteyiz ve birlikte kalmaya devam edeceğiz" mesajının verildiği bildirildi.

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