Suudi Arabistan'da patlama sesleri: Alarm verildi hava savunma sistemleri devreye girdi
Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, saldırı uyarısının ardından patlama sesleri duyuldu. Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husiler tarafından fırlatılan iki balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı. Maliki, saldırıda can kaybı veya hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, Harc ve Necran vilayetleri ile başkent Riyad'da Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarıları yayımlandığı belirtildi.
Açıklamalarda, alarmın verilmesine neden olan tehlikenin niteliği ve alınması gereken önlemler hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Arap Koalisyonu: 2 füze engellendi
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.