Gıda sıkıntısının yaşandığı Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı

Gazze'de çocukluğun en ağır yükü: 6 yaşındaki şehit kardeşlerine veda ettiler

İsrail'in "güvenli" dediği El-Mevasi bölgesinde kurşunların hedefi olan 6 yaşındaki Tahani'ye, kendisi gibi çocuk yaştaki akranları gözyaşlarıyla veda etti. İsrail'in aylardır dünyanın gözü önünde sürdürdüğü Gazze'deki soykırım, en ağır faturasını çocuklara kesmeye devam ediyor. "Gazze'de çocuk olmak, çocuk yaşta şehit olan kardeşine veda etmektir" dedirten o acı manzaralardan biri daha, şeridin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşandı. İsrail işgal güçlerinin kentin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Tahani Muhammed Şelalife, küçücük bedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Küçük kızın şehadet haberinin ardından, cansız bedeni etrafında toplanan kendisi gibi çocuk yaştaki yakınlarının ve arkadaşlarının ona vedası yürekleri dağladı. Oyun oynamaları gereken yaşta akranlarının cenazesine katılan, minik bedenleri kefenler içinde toprağa vermek zorunda kalan Gazzeli çocukların o çaresiz anları, savaşın ve işgalin yarattığı travmanın akılalmaz boyutlarını bir kez daha uluslararası toplumun yüzüne çarptı.