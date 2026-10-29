Knesset’in yeni katilleri

İşgalci İsrail’de önceki gün yapılan seçimin sonuçları netleşirken, meclise (Knesset) giren soykırım zihniyeti taşıyan yeni isimler de ortaya çıkıyor. Nazileri referans alarak daha kötü uygulamaları Filistinlilere uygulamaya hevesli olan bazı soykırımcı İsrailliler de Knesset üyesi oldu. Bunlar arasında daha önce güvenlik makamları tarafından "toplum için tehlikeli" uyarısı verilen isimler de bulunuyor. Manhigut Yehudit hareketinin lideri Moşe Zalman Feiglin meclise girmeyi başaran isimlerden biri oldu. Feiglin, Gazze’deki soykırımla ilgili skandal sözler kullanarak şunları söylemişti: “Hitler’in dediği gibi: 'Tek bir Yahudi bile kalsa yaşayamam.' Gazze’de tek bir 'İslamo-Nazi' bile kaldığı sürece biz burada yaşayamayız. Gazze’deki her çocuk, her bebek birer düşman.” Knesset üyesi olmayı başaran bir diğer isim de "Nazilerle ilgili tek sorunum, kaybeden tarafta yer almış olmaları" diyen Hanamel Dorfman. Soykırım taraftarı Dorfman, düğününde Filistinlileri öldürüyormuş gibi yaparak elinde iki bıçakla dans etmişti. İsrail'in kendi güvenlik birimleri bir dönem Dorfman’ı "toplum için tehlike" olarak tanımlamıştı.

GAZZELİ BEBEKLERİ KAYALARA ÇARPIN

İsraillilerin Knesset'te bir koltukla ödüllendirdiği bir başka isim, "Gazzeli bebekleri yakalayın ve onları kayalara çarpın” ifadelerini kullanan Yitzhak Wasserlauf’tur. Gazze'de elektriği, suyu, erzak akışını, kısacası her şeyi kesmekten ve mahalle mahalle her yeri dümdüz etmekten bahseden işgalci Tzvika Mor da artık Knesset üyesi. 23 yaşındaki Yonatan Shalev, ABD’nin Maryland'den eyaletinden gelip bir yıl boyunca İsrail ordusunun askeri olarak Gazze'deki soykırımda yer aldı. Shalev, Filistin devletinin kurulmasına ve iki devletli çözüme açıkça karşı çıkıyor. Gazze’ye giden TIR’ların yolunu kesen Yulia Malinovsky de meclise giren isimler arasında yer aldı. Daha önce Holokost'tan kurtulanlar ile ilgili parlamento komitesine başkanlık eden ve Gazzelilerle dalga geçen Meirav Cohen de bundan sonra meclis üyesi olacak. Cohen, "Gazzeliler için öngörülen tek tehlike obezite. Günde 200 kamyonun girişine izin vermenin mantığı nedir? Elbette insani yardımın girmesine izin veremeyiz" demişti. İsraillilerden meclis üyeliğiyle ödüllendirilen ve Filistinlilere yönelik soykırımı ve Gazzelilerin sürülmesini destekleyen diğer isim ise Matan Kahana, "Bana kalsaydı, yani basabileceğim bir düğme olsaydı, (Gazzelileri) İsviçre'ye giden ekspres bir trene bindirirdim. Orada harika bir hayat sürsünler" şeklinde konuşmuştu.

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