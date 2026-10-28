İsrail yeni soykırımcısını oyladı: Netanyahu’nun yerine kim gelecek?

Benzine ÖTV zammı: 14 lira 83 kuruşa yükselecek

Benzinde fiyat artışlarının pompaya yansımasını önleyen eşel mobil sistemi, 1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlükten kalkıyor. Alınan kararla birlikte benzinin litre fiyatından alınan ÖTV, yasal üst sınır olan 14 lira 83 kuruşa yükselecek. ÖTV artışı ve bu artışa yansıyacak %20'lik KDV ile birlikte, benzinin litresine 12 lira 48 kuruşluk dev bir zam riski bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, tıpkı motorinde olduğu gibi bu artışı aylara yayacak kademeli bir model uygulayıp uygulamayacağı henüz netlik kazanmadı. Yeni bir karar alınmaması durumunda, 1 Ekim sabahı benzin fiyatlarında bütçe açıklarını kapatmak amacıyla tarihi bir artış yaşanması bekleniyor.