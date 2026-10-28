Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev görüşmesinin detayları belli oldu: Enerji savunma ve ticaret ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

İletişim Başkanlığının paylaşımına göre görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

"İlişkiler her alanda güçlendirilecek"

Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Kazakistan arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin daha ileriye taşınacağını belirtti. Ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda atılacak adımlarla iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirileceğini ifade etti.

"Yakın dayanışmayı sürdüreceğiz"

Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı sürecine de değinen Erdoğan, ortaklığa güç kazandıracak adımlar için gayret göstereceklerini ve Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Erdoğan ayrıca Tokayev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.

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