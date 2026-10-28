Suç örgütlerine sınır ötesinde de barınak yok: Gürcistan'dan Türkiye'ye bir yılda 548 firari getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev görüşmesinin detayları belli oldu: Enerji savunma ve ticaret ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinde iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın güçlendirilmesini ele aldı. Ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi gündeme gelirken Erdoğan, Tokayev’i Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda atılacak adımlarla iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirileceğini ifade etti.