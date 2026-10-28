Suç örgütlerine sınır ötesinde de barınak yok: Gürcistan'dan Türkiye'ye bir yılda 548 firari getirildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile yaptığı telefon görüşmesinde sınır aşan suçlarla mücadele ve aranan kişilerin Türkiye'ye iadesi konularını ele aldı. Çiftçi, 1 Eylül'de Gürcistan'a gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana 80, son bir yılda ise toplam 548 kişinin Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Görüşmede, yeni nesil organize suç örgütleri başta olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iki ülke arasındaki iş birliği ve aranan şahısların iade süreçleri değerlendirildi.
GÜRCİSTAN İLE İADE İŞ BİRLİĞİ HIZ KAZANDI
İş birliğinden dolayı Gürcü mevkidaşına teşekkür eden Çiftçi, suç örgütü elebaşları ve aranan firarilerin ülke sınırları dışında da barınmalarına izin vermemekte kararlı olduklarını vurguladı.
10 ARALIK'TA ÜÇLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Çiftçi ayrıca, 10 Aralık'ta Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov'un katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmenin bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.