Başkentte İzmir zirvesi: Cevdet Yılmaz Cemil Tugay’ı kabul etti
16:43, 28/10/2026, Çarşamba
AA
Cemil Tugay ve Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Cemil Tugay'ı kabul etti.
Masada İzmir var
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, İzmir'in öncelikli ihtiyaçları ve kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Gündem
Malatya'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Gündem
Kuryeyi haraç kestikleri iş insanı sanıp vurdu: Evine baskın yapılan şüpheli PÖH'ten koşarak kaçmaya çalıştı
Gündem
Meclisin 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda