Kuryeyi haraç kestikleri iş insanı sanıp vurdu: Evine baskın yapılan şüpheli PÖH'ten koşarak kaçmaya çalıştı
İstanbul Pendik’te sağanak nedeniyle motosiklet yasağı olduğu için otomobille yemek siparişi götüren kurye Yusuf Dal, haraç istedikleri iş insanı E.Ş. zannedilerek silahlı saldırıya uğrayıp ağır yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sapanca'da bir villaya düzenlediği dron destekli ve Özel Harekâtlı operasyonda şüphelilerden biri duvarından kaçarken yakalanırken, toplam 15 zanlı gözaltına alındı.
Pendik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle belediye ve yetkililer tarafından motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklanınca, ekmek parası için otomobille yemek siparişi dağıtmaya çalışan kurye Yusuf Dal saldırıya uğradı.
Saldırganların, hedefteki iş insanı E.Ş.'nin otomobiline benzettikleri için kurye Dal’ın aracını yaylım ateşine tuttuğu, ağır yaralanan kuryenin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir av başlattı.
Sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerinin Sakarya’nın Sapanca ilçesinde lüks bir villada saklandığı belirlendi. Özel Harekât Polislerinin de katıldığı gece operasyonunda villaya şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyon sırasında şüphelilerden birinin polislerin arasından sıyrılarak kendisini bahçe duvarından aşağı bıraktığı anlar, polisin dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Bahçeye düşen zanlı, kaçamadan kıskıvrak yakalandı.
15 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI
Sapanca, Sancaktepe ve Avcılar'da eş zamanlı olarak sürdürülen operasyonlarda, çete bağlantılı toplam 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Öte yandan derinleştirilen soruşturmada, şebekenin Ümraniye’de gerçekleştirdiği ikinci bir silahlı saldırının nedeni de ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre, Ümraniye'de saldırıya uğrayan B.D.'nin, çete üyelerinden birinin annesiyle ilişki yaşadığı ve bu nedenle intikam amacıyla hedef alındığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.